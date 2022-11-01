Фейк про українську зброю у Фінляндії: у МВС пояснили, чому таке неможливо
Російські пропагандисти заявили, що Україна передає зброю для фінського криміналітету. Міністерство внутрішніх справ надіслало запити для перевірки фактів до Фінляндії, Швеції, Данії.
Якби такі факти підтвердили, то заяви зробили б офіційні представники Фінляндії. Про це для 24 каналу розповів Вадим Денисенко – радник міністра внутрішніх справ.
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"Це не перша спроба росіян зробити щось подібне. Інформаційна атака з подібними меседжами відбувалася влітку й навіть спеціально відбулася пресконференція секретаря РНБО Данілова й міністра оборони Резнікова, де вони показали, як держави відстежують озброєння від моменту відвантаження до того, як воно діє на фронті", – сказав Денисенко.
У росіян немає доказів
За словами радника, повідомлення про зброю у Фінляндії – це міфологія, яку росіяни закидали й закидатимуть у майбутньому. Такі фейки з'являтимуться періодично в різних ЗМІ.
Будь-яка інформація працює за накопиченням, тому вони й далі розганятимуть тему зі зброєю. Немає доказів, щоб хоч трохи підтвердити інформацію окупантів, – зазначив Денисенко.
Він додав, що росіяни намагаються просувати безліч ідей, але ключова – це змусити Україну сісти за стіл переговорів.
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