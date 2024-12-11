Україна поспішає розробити власну далекобійну зброю до можливого скорочення допомоги, – WP

Україна поспішає виготовити власну зброю. Західні журналісти припустили, з чим це пов'язано.

Україна готується до можливого скорочення західної військової допомоги у 2025 році та намагається наростити виробництво власної зброї, особливо далекобійної. Про це пише 24 Канал з посиланням на WP.

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Україна хотіла б мати кулаки

За словами українських посадовців, основою оборонного виробництва є програма створення ударних безпілотників дальнього радіуса дії.

Їх легко та швидко виробляти, але аналітики попереджають, що вони є лише частковим рішенням численних проблем, які стоять перед Україною на полі бою. Директор польської оборонної консалтингової компанії Rochan Конрад Музика пояснив, що у довгостроковій перспективі Україна хотіла б мати два кулаки. Зокрема, один кулак – це буде повністю розвинений потенціал доставки вибухівки за допомогою безпілотників, а другий — крилаті та балістичні ракети малої або навіть середньої дальності.

Водночас удари БпЛА по території Росії вже стали звичним явищем. Протягом останніх місяців Україна кожні кілька днів оголошує про новий удар по об'єктах, критично важливих для військових зусиль Москви.

Збитки та вплив на російську стратегію важко відстежити, проте українські чиновники стверджують, що він все ж був.

Лише БпЛА недостатньо

Міністр оборони Рустем Умеров заявив, що у 2025 році Україна поставить понад 30 тисяч безпілотників DeepStrike. Це зброя "нового покоління", яка "може діяти автономно на великих відстанях і вражати ворожі цілі з високою точністю".

Водночас просто безпілотників буде недостатньо. Західний фахівець на умовах анонімності заявив, що українцям потрібні ракети, які вибухають. Видання підкреслює, що Україна дійсно прискорює свої програми крилатих і балістичних ракет. Зокрема, протягом 2024 року Україна виробила 100 ракет, проте він не вдався в подробиці.

Умеров також заявив, що Україна розпочала масштабне виробництво двох власних систем озброєнь: "Паляниці" та "Нептуна". Раніше цю зброю використовували у обмеженій кількості.

Оборонна промисловість України буде розширюватись. Посадовці зазначають, що її розширення – це ключ до довготривалої безпеки країни.

Ми повинні бути озброєні, готові до будь-якого сценарію, маючи такого агресивного сусіда. Тому ми розуміємо, що повинні мати сильну армію з усіма видами озброєння,

– сказав голова української делегації в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернієв.

За його словами, у 2024 році Україна випустила близько 2 мільйонів безпілотників.

Трамп може припинити допомогу

Західні союзники допомагають Україні та надають необхідні ракети. Крім цього, Україна планує налагодити співпрацю з адміністрацією Дональда Трампа.

Видання відзначає, що через обіцянку Трампа "закінчити війну за 24 години" існує ймовірність, що він припинить допомогу, щоб змусити сторони сісти за стіл переговорів.

У такому випадку Європі буде складно компенсувати різницю у допомозі.

Україна повинна зменшити залежність від західних озброєнь нижче, ніж зараз, і зробити це швидко, – наголосив фахівець з озброєнь.

Спочатку західні партнери не хотіли надавати кошти українській оборонній промисловості, яка майже нікого не виробляла, проте у 2024 році кошти почали надходити.

Європейський Союз нещодавно погодився виділити близько 440 мільйонів доларів на оборонне виробництво в Україні, які будуть взяті з прибутків від російських активів, заморожених на Заході.

За інформацією WP, ці гроші покривають лише невелику частину потреб України в озброєнні. Західна військова допомога обчислюється десятками мільярдів доларів.