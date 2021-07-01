Українське оборонне підприємство у суді програло справу російському банку

Господарський суд Києва задовольнив позов російського держбанку "Сбербанк" проти компанії "Артем" Укроборонпрому. Тепер українське держпідприємство має виплатити 24,6 мільйона гривень заборгованості.

Господарський суд Києва поставив крапку у дворічній суперечці між оборонним холдингом і російським банком, присудивши перемогу останньому.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами суду, у серпні 2013 року компанія "Артем" взяла в Ощадбанку кредит. Мета, щоправда, залишилася в таємниці. Однак експерти припускають, що гроші виділили для модернізації підприємства під виробництво озброєння для постачання в Росію, зокрема крилатих ракет.

За понад 8 років компанія не сплачувала за кредитом. Тож, до 20,6 мільйона гривень додалася ще пеня у розмірі 14 мільйонів гривень. Відтак, загальна сума заборгованості склала 34,6 мільйона гривень. Однак суд зменшив суму до 24,9 мільйона гривень.

Вже не перший кредит і не перші борги

"Сбербанк" подав ще один позов проти компанії "Артем" про стягнення:

10,2 мільйона доларів,

203,7 мільйона ​​гривень.

Річ у тім, що у січні 2014 року оборонна компанія взяла кредит і знову не повернула його. Справа все ще перебуває на етапі експертизи.