Українське посольство дорікнуло уряду Ізраїлю через проросійську позицію: там різко відреагували

Уряд Ізраїлю "успішно провів два раунди політичних переговорів високого рівня" з МЗС Росії, а прем'єр країни зробив низку неоднозначних заяв про Україну. На це вже відреагували українські дипломати та висловили жаль стосовно непевної позиції Ізраїлю на тлі кровопролитної війни, яку продовжує Кремль.

Українське посольство в Ізраїлі дорікнуло уряду країни за бездіяльність у допомозі Києву та співпрацю з Росією. Дипломати закликали ізраїльтян стати на "правильний бік історії". Через це у країні вже планують викликати посла України "на килим".

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"Свідченням цього є низка суперечливих подій, що відбулися від початку 2023 року разом із майже повною відсутністю гуманітарної допомоги Україні. Серед цих подій варто відзначити візит делегації МЗС в Україну в лютому та низку інтерв'ю прем'єр-міністра ізраїльським ЗМІ, включно з інтерв'ю Jerusalem Post минулого тижня", – мовиться у повідомленні.

Дипломати додають, що всі суперечливі висловлювання прем'єра Беньяміна Нетаньягу були спрямовані на виправдання повної бездіяльності Ізраїлю щодо забезпечення захисних заходів України останні 1,5 року.

Також уряд Ізраїлю успішно провів два раунди політичних переговорів високого рівня з МЗС РФ. Крім того, досягнуті домовленості про створення ще однієї російської дипломатичної делегації в Єрусалимі. Цій делегації виділили вільну землю і МЗС Ізраїлю визначило це як "політичне досягнення",

– обурюються у посольстві.

Українська сторона також назвала ці події "відвертою зневагою моральних кордонів" та наголосила, що Ізраїль не вводив санкцій проти Росії, а, навпаки, збільшив двосторонню торгівлю з Кремлем протягом останніх 2 років.

"Насправді на місцях так званий нейтралітет ізраїльського уряду розглядається як чітка проросійська позиція", – мовиться у заяві.

Посольство закликало уряд Ізраїлю змінити свою позицію, підтримати Україну заходами оборони, "підтримати свободу та демократичний світовий порядок".

Миттєва реакція Ізраїлю

За інформацією The Jerusalem Post, МЗС Ізраїлю планує викликати посла України Євгена Корнійчука для винесення "дипломатичної догани" після такої заяви посольства.

Щоправда, офіційно про це поки ніяк не повідомлялося.

Що відомо про неоднозначні заяви Нетаньягу