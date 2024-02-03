Кількість засобів ураження військових об'єктів у тилу росіян зростає щомісяця, – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна кожного місяця виробляє все більше зброї для ураження військових об'єктів в тилу ворога. За його словами, ці засоби ураження обов'язково приведуть нашу державу до перемоги.

Він наголосив, що йдеться про українські розробки та комплектуючі. Про це Данілов розповів в коментарі "Українському радіо", інформує 24 Канал.

Дивіться також "Воронеж, спиш?": росіяни бідкаються через атаку БпЛА

Зброя, якою можна уражати об'єкти в тилу ворога

"Що стосується безпосередньо наших засобів ураження, то я точно можу сказати, що на сьогодні той кілометраж, ті засоби ураження обов’язково приведуть нас до перемоги", – наголосив Данілов, під кілометражем маючи на увазі Санкт-Петербург, Москву та інші території Росії.

За його словами, російські населені пункти вже є під "оком" саме вітчизняної зброї, яка виробляється на українських підприємствах, що розташовані "глибоко і далеко".

Можу сказати – кількість цих засобів ураження, які є вкрай важливими, із кожним місяцем збільшується,

– запевнив секретар РНБО.

Він наголосив, що йдеться про українські розробки та комплектуючі.

"Але зауважу, що з партнерами, країнами, з якими ми співпрацюємо, вже є налагоджені системи, коли це спільне виробництво, коли не тільки на території нашої країни виробляється та чи інша зброя. В нас вже є приклади, які є абсолютно перфектними з точки зору результату, яких ми досягаємо спільно з нашими партнерами", – додав Данілов.

"Бавовна" у російському Волгограді

Росіяни 3 лютого вкотре заявили про атаку БпЛА. Окупанти бідкаються, мовляв, вибухи пролунали на нафтопереробному заводі у Волгограді.

У російському Волгограді після нібито атаки безпілотника та вибуху виникла масштабна пожежа на території нафтопереробного заводу "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка". Як пишуть місцеві ЗМІ, вогонь охопив щонайменше 300 квадратних метрів.

Великий нафтопереробний завод розташований у Красноармійському районі Волгограда. Після вибуху та загоряння на місце виїхали рятувальники. Цікаво, що у російському МНС заявили, що "причини пожежі невідомі".