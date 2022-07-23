Скільки коштує зерно та як змінилася ціна у порівнянні з минулим роком: пояснення KSE

З початку повномасштабної війни світові ціни на зерно зросли майже у 2 рази. Внутрішні – обвалилися на 30% – 50%.

Про це 24 каналу розповів віцепрезидент з економічної освіти Київської школи економіки Олег Нів'євський. За його словами, внутрішні ціни впали через те, що російські окупанти підступно заблокували порти в Україні. Продукцію важко вивезти через дорогу логістику. На ситуацію може вплинути ще й обстріл Одеси.

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Світ чутливо реагує на війну в Україні

Останні новини про домовленості між Україною, Туреччиною, ООН та росією щодо вивезення зерна одразу вплинули на світові ціни на зерно. Вони впали на 6%: усі очікують, що буде більше зерна, тому й знизилася ціна. А попит у цей період доволі стабільний.

Нів'євський підкреслив, що ціна може знову почати підійматися через обстріли Одеського морського порту. Це, скоріш за все, станеться в понеділок. Адже зараз субота – більшість людей вихідні.

Світ відчуває нестачу продукції і чутливо реагує на події, які в нас відбуваються. Зараз цікаво було б глянути, як світові ринки прореагували на обстріл Одеси. Думаю, що в понеділок ринки сильно прореагують на це, – зазначив експерт.

Українським виробникам важливо, щоб таки вдалося налагодити вивезення продукції через мори. Тоді, за оцінками Нів'євського, внутрішні ціни на зерно зростуть згрубша на 100 доларів. Це серйозно покращить ситуацію з обіговими коштами у сільгоспвиробників.

Експерт багато спілкувався з представниками сфери. Більшість кажуть, що при теперішній ситуації вони буквально йдуть в серйозний мінус. Багатьом було б вигідно взагалі не сіяти ні навесні, ні восени.

Посіялися, вклалися, взяли кредити і зараз набагато більші мінуси, ніж якби нічого не робили. Це непоодинокі випадки. Для сільгоспвиробників кожне підвищення ціни – це чудово. А найкращий варіант – розблокування портів, – розповів експерт.

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