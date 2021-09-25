Українські та американські військові вперше здійснили спільне десантування: потужне відео

Вперше в історії 25 вересня українські та американські військові спільно десантували. Тренувалися службовці на Яворівському полігоні у Львівській області.

Деталі спільного навчання

У десантно-штурмовій групі були і польські десантники. Про це з місця події розповів журналіст Андрій Цаплієнко.

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Стрибали військові з американських літаків С-130 над полігоном.

Знищують противника. Бойовиків. І хоча противник умовний, ми розуміємо, про яких бойовиків йдеться,

– наголосив Цаплієнко.

Він також опублікував вражаюче відео з тренувань військових. На ньому видно, як десантники по двоє вистрибують з літака та приземляються на землю після польоту з парашутом.

Дивіться потужне відео спільного десантування військових:

Військові навчання Rapid Trident 2021 стартували на Яворівському полігоні 20 вересня. Триватимуть вони до 1 жовтня. У тренуваннях візьмуть участь 6 тисяч військовослужбовців з 15 країн-партнерів

Повний текст публікації Андрія Цаплієнка у фейсбуці:

Просто зараз, на наших очах, відбувається перше в історії спільне десантування американських та українських десантників. В десантно-штурмовій групі є і польська десантура. Стрибають з американських літаків С-130 над Яворівським полігоном. Знищують противника. Бойовиків. І хоча противник умовний, ми розуміємо, про яких бойовиків йдеться.