Українські артилеристи ліквідували командира 11-го танкового полку Росії майора Караваєва

Українські артилеристи ліквідували командира російського 11-го танкового полку майора Олексія Караваєва з позивним Отець. Російський офіцер загинув під час інспекційної поїздки на передові позиції окупантів на Харківському напрямку.

Про загибель російського високопосадовця повідомив український проєкт Х згори OSINT, який виявив відповідний некролог у ворожих джерелах. Інформацію про ліквідацію майора також підтвердив пов'язаний із російським угрупованням військ "Север" канал "Северный канал". За їхньою інформацією, командир підрозділу загинув у ніч із 3 проти 4 жовтня.

Подробиці про підрозділ та минулу службу окупанта

Знищений 11-й танковий полк входить до складу 18-ї мотострілецької дивізії 11-го армійського корпусу збройних сил країни-агресорки. Місцем постійної дислокації цього формування є місто Гусєв Калінінградської області, проте зараз підрозділ бере участь у бойових діях на Харківщині.

Аналітики OSINT-досліджень та видання ASTRA з'ясували, що до призначення на поточну посаду Караваєв, ймовірно, проходив службу у 82-му мотострілецькому полку 69-ї мотострілецької дивізії 6-ї армії Росії. Про це свідчать записи в телефонних книгах, де його контакт збережено під позивним Отець та як комбата 1-го батальйону.

Причетність підрозділу до воєнних злочинів у Вовчанську

Військовослужбовці 1-го батальйону 82-го полку влітку 2024 року утримували позиції на території Вовчанського агрегатного заводу, де здійснювали катування та розстріли українських військовополонених. У січні 2026 року одного з бойовиків цього підрозділу, Сергія Тужилова із позивним Алтай, засудили до довічного позбавлення волі.

За даними СБУ, Тужилов особисто розстріляв зв'язаного українського захисника, а також обирав місця для вбивства ще двох полонених і охороняв периметр під час розстрілів. Звільнення території підприємства провели підрозділи ГУР 24 вересня 2024 року, зачистивши всі 30 будівель та взявши в полон близько двох десятків окупантів.

Як вже повідомлялося раніше, 11-й танковий полк загарбників зазнавав суттєвих втрат і на інших ділянках Харківського напрямку. Зокрема, бійці 425-го окремого штурмового полку знищили групу окупантів цього підрозділу під час спроби перетину державного кордону в районі Козачої Лопані.

Зауважимо, що лише протягом доби країна-агресорка втратила 1 540 своїх військовослужбовців.