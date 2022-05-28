Українські артилеристи показали, як ефективно нищать окупантів з допомогою САУ Caesar

Українські артилеристи показали ефектні фото, як ефективно нищать окупантів за допомогою французьких САУ Caesar. Процес – швидкий та чіткий.

Пресслужба Угруповання Об'єднаних сил повідомила, що три бойові екіпажі (склад окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ") завдали вогневе ураження по противнику 155-міліметровими снарядами.

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Все швидко і чітко. Прибули на позицію… 50 секунд – "До бою", дальність – 22110 метрів, 4 – 5 пострілів за хвилину, 55 секунд "Відбій", зникли,

– мовиться у повідомленні.

Внаслідок ефективних дій українських захисників вслід за російським військовим кораблем вирушили:

два танки;

дві БМД;

вантажівка з боєкомплектом російських воєнних злочинців.

Українські артилеристи ефективно нищать окупантів / Угруповання Об'єднаних сил

ЗСУ здійснили контрнаступ на Півдні

Оперативне командування "Південь" повідомило, що ЗСУ 28 травня успішно здійснили контрнаступ. Українські герої завдали російським окупантам значних втрат. Тепер загарбники змушені займати оборону на невигідних недообладнаних рубежах.

На Південному напрямку тривають бої. Російські загарбники продовжують гатити по об'єктах цивільної інфраструктури. Ворог обстрілює населені пункти вздовж адмінмежі Миколаївщини та Херсонщині.

По Миколаєву російські загарбники вдарили з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок обстрілу Миколаєва вранці 28 травня загинула жінка. Окрім того, відомо про щонайменше 6 постраждалих.

На тимчасово окупованій території Херсонщини російські загарбники заблокували шляхи виїзду на підконтрольні Україні території.

Загроза завдання ракетних ударів зберігається.

Оперативне командування "Південь" звернулося до українців та українок з проханням дотримуватися заходів безпеки.

Свіжі втрати ворога

Українські захисники та захисниці продовжують захищати рідну землю. Вони завдають російським окупантам значних втрат. Генштаб ЗСУ 28 травня повідомив про 30 тисяч російських окупантів. Українські герої також знищили:

танків – 1 330 одиниць;

бойових броньованих машин – 3 258 одиниць;

артилерійських систем – 628 одиниць;

реактивних систем залпового вогню – 203 одиниць;

засобів протиповітряної оборони – 93 одиниці;

літаків – 207 одиниць;

гелікоптерів – 174 одиниць;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 503 одиниць;

крилатих ракет – 116 одиниць;

кораблів та катерів – 13 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 226 одиниць;

спеціальної техніки – 48 одиниць.

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