Українські артилеристи знищили десятки ворожої техніки, а росіян – ліквідували
Наші захисники дають відсіч окупантам, які щоденно обстрілюють мирні міста, цивільну інфраструктуру й позиції наших військових. У мережі показали, як ЗСУ нищить ворожу техніку.
У фейсбуці поділилися досягненнями воїнів 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Острозького разом з побратимами з 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Дашкевича.
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Російським окупантам завдали потужного удару
Українські захисники перетворили десятки одиниць російської техніки на тонни металобрухту, а живу силу противника – ліквідували. Допис проілюстрували промовистим відео.
Запам'ятайте, вороги! Спокою на цій землі вам не буде. Ми надійно тримаємо оборону української землі,
– наголосили військові.
До слова, омбудсменка Людмила Денісова б'є на сполох, оскільки Росія не забирає з України тіла своїх загиблих солдатів. Вони розкладаються й провокують екологічну катастрофу.
ЗСУ показали, як знищують техніку росіян: дивіться відео
Раніше у 30-й механізованій бригаді показали, що стається з ворогом, який дошкуляє обстрілами. Бійці опублікували відео, на якому палає ворожа бойова машина піхоти.
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