Українські артилеристи знищили ворожу артилерійську батарею Д-30

24 березня 2022 , 21:54
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Джерело:

57 ОМБ імені кошового отамана Костя Гордієнка

Наші "боги війни" продовжують завдавати окупантам нищівних ударів. У ворога стало на одну артилерійську батарею менше.

Українські захисники майстерно знищують сили російської армії. Ворог зазнає величезних втрат особового складу та бойової техніки. 

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Знищення ворожої батареї 

Зусиллями 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка ворожа артилерійська батарея Д-30 припинила своє існування. Така доля чекатиме усіх їхніх "колег", які прийшли в Україну зі зброєю.

Відео знищення ворожої батареї Д-30

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Автор: Ярослав Сиваківський