Українські артилеристи знищили ворожу артилерійську батарею Д-30
24 березня 2022 , 21:54Читать новость на русском
Наші "боги війни" продовжують завдавати окупантам нищівних ударів. У ворога стало на одну артилерійську батарею менше.
Українські захисники майстерно знищують сили російської армії. Ворог зазнає величезних втрат особового складу та бойової техніки.
Читайте також Ця війна надовго, – військовий про істерику Росії
Знищення ворожої батареї
Зусиллями 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка ворожа артилерійська батарея Д-30 припинила своє існування. Така доля чекатиме усіх їхніх "колег", які прийшли в Україну зі зброєю.
Відео знищення ворожої батареї Д-30
Вам також буде цікаво – Росія напала на Україну: як минув місяць героїчного протистояння