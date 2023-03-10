Завдаватимемо ударів у глибокому тилу: який вплив у війні матимуть безпілотники
З початку повномасштабного вторгнення Україна почала вкладатися у виробництво безпілотників. Зараз вже є інформація, що Міноборони закуповує БпЛА, які можуть пролетіти аж 3000 кілометрів.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. За його словами, Україна дійсно зможе відносно швидко налагодити постачання ударних безпілотників в промислових масштабах.
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Як допоможуть Україні ударні безпілотники
Як пояснив Нарожний, ударні безпілотники є відносно простими. Ними не завжди можна керувати під час польоту. Їхнє завдання – долетіти, передати картинку і повернутися або влучити в об'єкт. Такі дрони допоможуть завдати удар в глибокому тилу території Росії.
Проста логіка. Зараз в росіян закінчуються артилерійські боєприпаси. Вони возять їх з Сибіру та Далекого Сходу. Нам потрібно знищувати там склади. Я впевнений, що там з охороною та ППО все погано. Вплив, який мають безпілотники, вже дуже серйозний у цій війні,
– зазначив Нарожний.
Як ударні безпілотники допоможуть Україні у війні: дивіться відео
Звісно, точно говорити, коли Україна зможе налагодити виробництво в промислових масштабах, досить складно. Але цілком ймовірно, що це буде вже цього року.
В Україні розробили безпілотник на 3 тисячі кілометрів
- В Україні вже почали серійно виробляти власні безпілотники, які здатні пролетіти аж 3100 кілометрів. Цієї відстані вистачить, щоб долетіти до Москви та повернутися додому.
- Цих "пташок" виготовляє компанія AeroDrone. Відомо, що вони вже пройшли сертифікацію. А Міноборони уклало угоду про закупівлю першої партії цих безпілотників.
- Одна з переваг цих БпЛА – досить висока вантажність. Перша модель (D-80 Discovery) має вантажність 80 кілограмів, а друга (E-300 Enterprise) – аж 300 кілограмів.