Завдаватимемо ударів у глибокому тилу: який вплив у війні матимуть безпілотники

З початку повномасштабного вторгнення Україна почала вкладатися у виробництво безпілотників. Зараз вже є інформація, що Міноборони закуповує БпЛА, які можуть пролетіти аж 3000 кілометрів.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. За його словами, Україна дійсно зможе відносно швидко налагодити постачання ударних безпілотників в промислових масштабах.

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Як допоможуть Україні ударні безпілотники

Як пояснив Нарожний, ударні безпілотники є відносно простими. Ними не завжди можна керувати під час польоту. Їхнє завдання – долетіти, передати картинку і повернутися або влучити в об'єкт. Такі дрони допоможуть завдати удар в глибокому тилу території Росії.

Проста логіка. Зараз в росіян закінчуються артилерійські боєприпаси. Вони возять їх з Сибіру та Далекого Сходу. Нам потрібно знищувати там склади. Я впевнений, що там з охороною та ППО все погано. Вплив, який мають безпілотники, вже дуже серйозний у цій війні,

– зазначив Нарожний.

Як ударні безпілотники допоможуть Україні у війні: дивіться відео

Звісно, точно говорити, коли Україна зможе налагодити виробництво в промислових масштабах, досить складно. Але цілком ймовірно, що це буде вже цього року.

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