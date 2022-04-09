Українські бійці повернули прапор України на Харківську ОВА
9 квітня 2022 , 18:48Читать новость на русском
Джерело:телеграм Труха
Українські військові повернули прапор України на будівлю Харківської ОВА. Український прапор впав з будівлі після обстрілів російських військових.
Українські бійці, ризикуючи життям, встановили прапор України
Українські бійці 9-го квітня зробили все, щоб прапор України знову майорів над Харківською обласною державною адміністрацією.
Варте уваги Росія завдала чергового ракетного удару по житлових будинках у Харкові
Російські окупанти ракетними ударами зруйнували будівлю Харківською ОДА. Повідомляється, що після влучення ракет прапор впав з будівлі.
Українські бійці, ризикуючи життям, встановили прапор України над будівлею.
На Харківську ОВА повернули прапор України – відео
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