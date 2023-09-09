Видавлюємо противника: у Силах оборони розповіли про просування біля Роботиного

Сили оборони України продовжують просуватися біля Роботиного на Запорізькому напрямку. Українські бійці видавлюють ворога.

Речника об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону заявив, що українські бійці мають успіхи в районі Роботиного, хоч просувають і не так швидко, пише 24 Канал.

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Росія перекидає сили у напрямку Роботиного

"Ми продовжуємо видавлювати противника. Нешвидко, але певні успіхи є", – сказав він.

Олександр Штупун підтвердив інформацію, що росіяни перекидають у напрямку Роботиного підрозділи повітряно-десантних військ. Окупанти також намагаються відновити утрачені позиції, але безуспішно.

Які проблеми виникнуть у росіян через перекидання сил

Британська розвідка в огляді про війну в Україні припускає, що російське командування почало перекидати під Роботине підкріплення з інших ділянок фронту, що зменшить можливості ворога вести наступальні дії.

Розвідка констатує, що українські сили зайшли у російську багаторівневу лінію оборони, що розташована на схід від селища Роботине, і українські піхотинці продовжують поступове тактичне просування і виснажують російські сили.

Окрім того, зберігається тиск на російські позиції південніше Бахмута, де українські сили поступово просуваються між Кліщіївкою та Андріївкою.

Дуже ймовірно, що Росія перекинула сили з інших ділянок фронту на заміну виснаженим підрозділам довкола Роботиного. Ці перекидання сил ймовірно обмежують спроможності Росії вести власні наступальні операції на інших ділянках фронту. Також ці передислокації, скоріш за все, вказують на те, що вони відчувають тиск на свої оборонні лінії, зокрема довкола Роботиного,

– зазначає розвідка.

Раніше у розвідці Британії заявляли, що окупанти ризикують розділити власні сили . Річ у тім, що Росія намагається зупинити наступальні дії України на Півдні, відволікаючи українські сили на Куп'янському напрямку.

Разом з тим, Олександр Штупун повідомив, що українські захисники також продовжуються стримувати наступ окупаційних військ поблизу Авдіївки та Мар'їнки.

"Там ворог більше застосовує підрозділи "шторм-z". Там протягом доби противник здійснив 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Не полишає спроб у районах Новокалинове, Красногорівки і Пречистівки Донецької області", – резюмував Штупун.