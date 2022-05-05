Українські чорні маги провели блискучу спецоперацію

Що ж, уже можна визнати успіхи магічної спецоперації, проведеної відповідними підрозділами ЗСУ.

"Битва екстрасенсів"

Метою проведення магічної спецоперації було виведення з ладу магічних центрів ухвалення рішень країни-агресора.

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Плануванню операції передував ретельний збір розвідданих за допомогою розкладів карт таро та гороскопів, на підставі чого і було обрано необхідний час для завдання удару.

Фотофакт / Скриншот

Ворог облаштував ешелоновану оборону із залученням тувінських та якутських шаманів, переможців "Битви екстрасенсів".

Для пробиття ешелонованого захисту було використано бомбардування надточними енергетичними файєрболами, за допомогою яких захист було зруйновано на "енергетичному" та "тонкому" рівнях (особливо відзначився боєць з позивним "Гендальф").

Повний успіх

Далі було нанесено удар за допомогою одержаних через механізм Лендлізу засобів тактичного вуду – голконосців "Меджік піпл 2".

Підсумками чого стала руйнація астральної броні. Далі, для зачистки магічного простору у дію вступив спецзагін відьом ТРО Конотопу.

Підсумком спецоперації стало руйнування магічного центру противника: "закриття шляхів", прокляття, пристріт та імпотенція.

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