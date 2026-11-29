Україна нарощує масштаби далекобійних операцій проти Росії та атакує дедалі віддаленіші об'єкти, зокрема за межами російської території. За останні 50 днів українські сили уразили 40 об'єктів російської нафтової галузі та військово-промислового комплексу, а географія ударів охопила щонайменше п'ять морів.

Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

Яких масштабів досягли українські далекобійні удари?

За даними видання, українська кампанія охоплює території на відстані понад 2,4 тисячі кілометрів від України. Серед цілей – паливний термінал на узбережжі Білого моря в Арктиці, підприємство з виробництва ракетного палива в Сибіру, а також російські військові та транспортні кораблі.

Україна також продовжує атакувати Керченський міст, який з'єднує Росію з окупованим Кримом.

Інтенсивність операцій зростає до рекордних показників. У деякі дні українські сили запускали по Росії понад тисячу безпілотників. Водночас Москва повідомляє лише про кількість нібито збитих цілей і рідко визнає наслідки ударів.

Окремим напрямком стали російські судна за межами Росії. Зокрема, українські дрони атакували військовий транспорт Sparta II у Фінській затоці, після чого на борту спалахнула пожежа.

Наступного ранку сім морських дронів атакували російські кораблі поблизу лівійського порту Бенгазі. За даними NYT, унаслідок удару затонув російський військовий корабель "Меркурій" із бойовим гелікоптером на борту. Також було уражено вантажне судно, яке, за словами президента Володимира Зеленського, перевозило зброю.

Як удари впливають на російську нафтову галузь?

Українські атаки охоплюють різні етапи російського нафтового виробництва та експорту – від трубопроводів і насосних станцій до нафтопереробних заводів, нафтохімічних підприємств і морських терміналів.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, нафтопереробка в Росії приблизно на 30% нижча, ніж за аналогічний період минулого року. Виробництво бензину скоротилося на 20%, а дизельного пального – майже на 30%. Через проблеми із забезпеченням внутрішнього ринку Москва обмежила експорт пального.

Крім втрат виробництва, удари змушують Росію витрачати додаткові ресурси на ремонт підприємств, перебудову логістики та захист стратегічних об'єктів. За оцінкою видання, Москві також доводиться перекидати системи протиповітряної оборони подалі від фронту та посилювати охорону кораблів.

Чому Україна продовжує далекобійні операції попри критику США?

Кампанія триває попри заклики президента США Дональда Трампа припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Крім того, зауваження щодо ефективності таких операцій висловлював заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі.

Водночас європейські посадовці виступили на захист української стратегії. Зокрема, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав критику Колбі нерозумною, а британський міністр оборони Вес Стритінг заявив, що українські удари допомагають виграти час і рятують життя.

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов визнав, що самі далекобійні удари не можуть виграти війну. Однак, за його словами, кожне влучання означає для Росії ремонти, втрату виробництва, зміну логістики та додаткові витрати.

Завдяки чому Україна нарощує дальність ударів?

Розширювати географію операцій Україні допомагає розвиток власного оборонно-промислового комплексу. Якщо раніше виробники переважно переобладнували комерційні безпілотники для військових потреб, то тепер створюють реактивні ударні системи та важкі крилаті ракети, здатні долати понад 1,8 тисячі миль із бойовою частиною масою до тонни.

Також Україна розробляє власні балістичні ракети та впроваджує штучний інтелект у військові технології. Зеленський заявив, що сотні українських оборонних технологічних компаній уже використовують ШІ.

Крім того, Київ розвиває міжнародну співпрацю у виробництві озброєння. Україна домовилася з Німеччиною про спільне виготовлення розвідувальних дронів, а з Великою Британією – про виробництво понад тисячі далекобійних ударних безпілотників. Це має допомогти зберегти спроможність України завдавати ударів на великі відстані незалежно від політичних змін у Вашингтоні.

Нагадаємо, що масштаби українських ударів суттєво зросли за роки повномасштабної війни. Якщо у 2022 році йшлося лише про десятки уражень російського тилу, то у 2026 році їхня кількість сягнула майже тисячі. Детальніше про те, як Україна наростила можливості діставати цілі далеко за лінією фронту.