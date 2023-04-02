Зустрілися з ворогом віч-на-віч: українські десантники під час штурму зайняли позиції окупантів

Українські десантники на одному з напрямків фронту зуміли зайняти бойові позиції окупантів. Під час операції наші воїни ліквідували понад 10 окупантів.

Воїни 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України знищили підрозділ окупантів та зайняли їх бойові позиції. Українські військові розповіли та показали відео, як відбувалися штурмові дії та зачистка позицій противника.

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Під час штурму було ліквідовано 11 окупантів

Військовослужбовець ДШВ Сергій "Красінь" розповів, що наші воїни заскочили в окопи та почали зачистку. Він зазначив, що зустрівся з ворогом віч-на-віч. За словами військово, їх розділяли близько 3 метрів.

Сергій "Красінь" каже, що виживав той, хто розумніший і більш маневровий. Причому він зазначив, що ворог йшов прямо на нього, через що він думав, що не влучає по окупантах.

Як українські десантники штурмували позиції окупантів: дивіться відео (Увага, відео містить чутливі кадри 18+)

"Красінь" розповів, що під час зачистки окопів ворожий кулеметник не давав підійти українським військовим. Попри це, наші воїни підійшли до ворожого ДОТа й почали працювати по росіянах гранатами.

У відповідь, як згадує Сергій, по наших воїнах прилетіла одна граната від окупантів. Він розповів, що наші бійці рухалися настільки швидко, що російська артилерія не встигала відпрацьовувати.

У підсумку десантники взяли один ДОТ за іншим, повністю зачистили окопи та успішно закінчили операцію, зайнявши позиції. Після цього зайшла інша група, яка замінила десантників. Під час штурму позиції ворога було ліквідовано 11 окупантів.

Росіяни відступили з деяких позицій