Українські десантники знищили колону російської техніки разом з керівним складом БТГр
Українські десантники спільно з побратимами з інших складових сил оборони розбили колону ворожої техніки. Зокрема, знищено пересувний пункт управління з керівним складом БТГр окупантів.
Про це повідомили у Командуванні ДШВ ЗСУ на офіційній сторінці у фейсбуці. Серед того, що залишилось від колони, були знайдені службові документи окупантів та цинічні матеріали пропагандистського характеру.
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Українські десантники знищили чергову російську колону техніки
В одному з районів виконання завдань (де саме – не уточнюється), підрозділом Десантно-штурмових військ ЗСУ разом з побратимами з інших підрозділів 13 квітня знищено колону техніки окупантів.
Зокрема, був знищений пересувний пункт управління з керівним складом 4-ї батальйонної тактичної групи (оперативного підпорядкування) 201-ї військової бази Центрального військового округу ЗС Росії,
– зазначили у Командуванні ДШВ ЗСУ.
Десантники знайшли службову документацію окупантів та цинічні пропагандистські матеріали, зокрема "довідник" під назвою "Вся правда о преступлениях Украины на Донбассе".
Пропагандистські матеріали окупантів / Фото Командування ДШВ ЗСУ
Службові документи окупантів / Фото Командування ДШВ ЗСУ
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