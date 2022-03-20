Українські десантники знищили російських окупантів і їх намір вдертися в південні області

20 березня 2022 , 12:54
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Джерело:

Міноборони України

Українським десантникам вдалося знищити російських окупантів, які хотіли здійснити напад на півдні України. Деякі з них є зрадили українській присязі.

80 окрема десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ "тепло зустріла" російських орків на півдні України. Наші герої ліквідували окупантів 26-ї бригади берегової оборони Чорноморського Флоту Військово-Морського Флоту РФ.

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Окупанти з Криму

Ліквідована бригада окупантів дислокується у селі Перевальне, що на території тимчасово окупованого Криму. Переважна більшість ліквідованих окупантів – зрадники Військової присяги та всього українського народу.

Фото документів та техніки знищених окупантів:

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Автор: Ярослав Сиваківський