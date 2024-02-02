"Якщо не підкорюсь Росії – помру": діти Денис, Ксенія і Ростик шокувала деталями полону

Ксенія, Денис та Ростислав – українські діти – дали свідчення перед Гельсинською комісією. Вони розповіли, які жахіття пережили у російському полоні.

Зокрема, вони розповіли, як російські окупанти примусово вивезли їх з окупованих територій. Ворог зробив це під приводом літнього відпочинку.

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ЗМІ зауважували, що у залі слухань Ксенія, Денис та Ростислав трималися разом. Повернувшись з російських таборів, діти дуже зблизилися.

Що розповіли діти

Російські загарбники обрали найменш захищені родини, аби відібрати у них дітей.

Батьки Дениса – не чують та не говорять.

Мама Ростислава має психічне захворювання;

Ксенія та її брат жили у прийомній родині.

Денис розповів, що окупанти прийшли до нього додому й сказали, що він – їде. Хлопець відмовлявся. Водночас вороги нічого не слухали.

Ростислав поділився, що коли їхнє село окупували, бабуся не витримала цього й померла.

Ксенія зізналася, що ніколи й подумати не могла, що її розлучать з братом – ці 9 місяців були найстрашніші у житті дівчини.

Дітям погрожували смертю

Дениса та Ростислава утримували у таборі, яким керував колишній український поліцейський Асахов. Злочинець залякував та карав дітей.

У мене діабет. І коли я сказав про це в медпункті табору, мені відповіли "чекай поки ліки зовсім не закінчаться" через 2 – 3 дні до мене підходить Астахов і каже, якщо я не підкорюсь Росії, я просто помру в таборі і мене лікувати ніхто не буде,

– розповів Денис.

У російському таборі треба було співати гімн країни-агресорки. Якщо ж цього не робили, окупанти карали. Зокрема, утримували в ізоляторі, де кімната 2 на 2. Ростислав повідомив, що був там 4 рази – 15 діб.

Ростислав розповів, що йому зробити російське свідоцтво про народження. Однак хлопець його порвав.

Ксенія розповіла, що її вигнали з гуртожитку через те, що вона відмовилася отримувати російське громадянство і російські виплати.