"Попрощайтеся з Москвою": Світан оцінив наслідки можливого нападу Росії на країни Балтії

Полковник запасу ЗСУ Роман Світан оцінив наслідки ударів по Омському НПЗ та дата-центрах Росії, розкритикував заяви Трампа про Путіна й пояснив, чому агресія проти країн Балтії може обернутися для Кремля втратою Калінінграда.

Українські безпілотники атакують великі нафтопереробні підприємства та цифрову інфраструктуру Росії, тоді як російські пропагандисти продовжують погрожувати країнам Балтії. Водночас заяви Дональда Трампа про заплановану розмову з Володимиром Путіним викликають нові запитання щодо політики США та майбутньої безпеки Європи.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу проаналізував останні події та їхні можливі наслідки. Він пояснив, наскільки вразливою залишається російська інфраструктура та чим для Кремля може обернутися спроба розширити агресію за межі України.

Трамп викликав обурення заявою про дзвінок Путіну

Дональд Трамп повідомив про заплановану телефонну розмову з Володимиром Путіним, коли його запитали про день народження російського президента. Світан різко розкритикував таку заяву, наголосивши, що очільник Кремля відповідальний за загибель величезної кількості українців. Будь-які знаки особистої уваги до нього експерт вважає неприйнятними.

Дзвінок Путіну, за великим рахунком, мав викликати реакцію совісті. Не можна було дзвонити йому або, принаймні, навіть натякати на це. Навіть в ефірі говорити, що зараз йому подзвонить і привітає, це вже практично привітання,

– наголосив Світан.

Критика стосується не лише останньої заяви, а й попереднього ставлення Трампа до російського диктатора. Зокрема, експерт пригадав урочисті прийоми та демонстративну прихильність до Путіна, які, на його переконання, свідчать про проблеми з моральними орієнтирами американського президента.

Водночас американці мають політичні інструменти, щоб обмежити вплив Трампа. Найближчими тижнями у США мають відбутися вибори до Конгресу, і їхній результат може змінити співвідношення сил у Сенаті та Палаті представників. Світан вважає, що виборці можуть не допустити посилення позицій прихильників президента, а згодом навіть створити передумови для процедури імпічменту.

Для України нинішня політика Вашингтона водночас мала певний позитивний наслідок. Поведінка Трампа, як вважає військовий експерт, підштовхнула європейські країни до усвідомлення необхідності самостійно дбати про свою оборону. Європа почала дедалі більше сприймати Україну як партнера в забезпеченні спільної безпеки, а не лише як державу, якій потрібна допомога.

Трамп для нас, для українців, своє завдання виконав. Мавр зробив свою справу, мавр може йти. Чим швидше його приберуть назад, звідки він виліз, тим краще буде і для України, і для Сполучених Штатів,

– заявив військовий експерт.

Подальший розвиток американської політики тепер залежить від самих громадян США. Світан переконаний, що результати виборів визначатимуть, наскільки американські політичні інституції зможуть стримувати рішення Трампа.

Можливий спалах чуми в Росії

Під час розмови ведучий звернув увагу на повідомлення про можливий спалах чуми в Росії та запитав, чи може така ситуація стати "чорним лебедем" для Путіна. Йшлося про повідомлення щодо небезпечної хвороби, яку, як припускалося в запитанні, російська влада може приховувати. Водночас підтверджених даних про масштаб спалаху в розмові не навели.

Світан припустив, що після спілкування з Путіним Трамп може почати повторювати російські пояснення походження хвороби. Як приклад він навів ситуацію з цінами на дизельне пальне у США, зростання яких російський президент нібито пов'язував з українськими ударами по нафтопереробних заводах.

Головне, щоб після контакту з Путіним Трамп не почав носитися з путінською ідеєю, що чуму принесли українські бойові комарі. Він же вірить Путіну, як дитина. Ось що Путін сказав, те він побіг робити,

– сказав Світан.

Зростання вартості пального у США експерт пов'язує передусім із ситуацією на світовому нафтовому ринку після ударів Ізраїлю по Ірану та подій навколо Ормузької протоки. Він вважає небезпечним перекладання відповідальності за ці процеси на Україну, адже Києву тоді доводиться спростовувати звинувачення, які можуть поширюватися через заяви американського президента.

Говорячи про можливе поширення чуми, Світан висловив припущення щодо її лабораторного походження та пов'язав потенційне джерело інфекції з лабораторіями в Іркутську. Це лише версія експерта, підтверджень якої під час інтерв'ю не було наведено. Він також припустив, що російська влада могла намагатися приховати інформацію про небезпеку замість того, щоб організувати своєчасне реагування.

Чуму треба було одразу, щойно вона вийшла з іркутських лабораторій, зупиняти, а не розносити й намагатися приховати. Не приховувати такі речі треба, навпаки, говорити про проблему, аж до того, щоб просити допомоги у тієї ж ВООЗ,

– наголосив полковник запасу.

Міжнародні організації, зокрема структури ООН, могли б допомогти з організацією карантинних заходів у разі підтвердження небезпечного спалаху. Світан також зауважив, що чума піддається лікуванню антибіотиками, якщо хворобу своєчасно виявити та розпочати медичну допомогу. Він вважає, що приховування інформації лише ускладнило б боротьбу з можливим поширенням інфекції.

Удар по Омському НПЗ може створити проблеми далеко за Уралом

Українські модернізовані безпілотники FP-1, як повідомлялося під час ефіру, подолали близько 2600 кілометрів та атакували Омський нафтопереробний завод. Це одне з найважливіших підприємств російської нафтопереробки, яке забезпечує пальним значну частину територій за Уралом.

Світан нагадав, що на відстані близько трьох тисяч кілометрів від України розташовані дві особливо важливі для російської економіки цілі. На півночі це так званий Ямальський хрест, а на півдні, ближче до Казахстану, Омський НПЗ. До останнього українські засоби ураження вже діставалися раніше, однак тоді повністю зупинити його роботу не вдалося.

Омський НПЗ – найбільший у Росії. 21 мільйон тонн переробки нафти на рік. Причому нафта звідти ж, сибірська, туди сходиться кілька труб і закачується. Це дуже серйозне підприємство,

– пояснив Світан.

Нинішнє ураження, за оцінкою експерта, могло охопити більшу частину об'єкта, ніж під час попередньої атаки. Водночас подолання такої відстані є надзвичайно складним завданням як для самого безпілотника, так і з погляду проходження російської протиповітряної оборони.

За настільки тривалий політ російські системи ППО теоретично мали б кілька можливостей для перехоплення дронів. Світан також звернув увагу на географічне розташування Омська, який перебуває порівняно недалеко від кордону з Казахстаном. Він згадав відстань близько 200 кілометрів від району Кокшетау, але не стверджував, що дрони запускали саме з казахстанської території.

Дальність 2600 кілометрів пройти на крилі – це дуже складно. По-перше, технічно це складно дрону. По-друге, за три тисячі кілометрів відстані кілька разів російська ППО могла б відпрацювати,

– зазначив військовий експерт.

Попри сумніви щодо технічної складності такого маршруту, основною Світан запропонував вважати озвучену версію про політ FP-1 на 2600 кілометрів. Значення ураження Омського НПЗ він пов'язує передусім із його роллю в паливному забезпеченні російського Зауралля та сусідніх територій.

Підприємство також брало участь у переробці казахстанської нафти, частину готових нафтопродуктів постачали назад до Казахстану. Відносини між країнами у паливній сфері вже ускладнилися через російські експортні обмеження. Зокрема, Казахстан звертався щодо постачання авіаційного гасу, однак, як стверджує Світан, російська сторона його не надала.

Серйозні труднощі з пальним експерт прогнозує не лише для Омської області, а й для віддалених регіонів, які отримували продукцію цього заводу. Частина постачань ішла на схід, зокрема в напрямку Байкалу та ще далі, попри відстані в кілька тисяч кілометрів. Омський НПЗ він назвав однією з пріоритетних цілей, про необхідність ураження якої говорив упродовж приблизно двох із половиною років.

Удари по дата-центрах Росії можуть стати дзеркальною відповіддю

Після нічної атаки, як повідомлялося в ефірі з посиланням на російські ЗМІ, виникла пожежа на великому дата-центрі компанії "Яндекс" у місті Сасово, а її сервіси працювали з перебоями. Ця подія сталася після російських ударів по українських центрах обробки даних у Києві.

Світан підтримав практику негайних ударів у відповідь по аналогічних об'єктах на російській території. Він вважає, що російське керівництво реагує передусім на прямі наслідки власних атак, тому відповідь має бути швидкою.

Після ударів по наших дата-центрах наші тут же почали бити по російських. Дуже правильний, дуже грамотний підхід. Дзеркальні удари. Росіяни по-іншому не розуміють,

– заявив Світан.

Подібну реакцію він пригадав і після ударів по українській поштовій інфраструктурі. Тоді, як зазначив експерт, українські сили атакували російські склади, зокрема об'єкти Wildberries. На його переконання, такі дії могли змусити росіян стриманіше ставитися до подальших атак на аналогічні українські об'єкти.

Ситуація з центрами обробки даних має свої особливості. Україна, як пояснив Світан, використовує резервні потужності та механізми перемикання, які дають змогу відновлювати роботу сервісів після пошкоджень. У Росії ж величезна територія значно ускладнює прикриття всіх важливих цифрових об'єктів від дронових атак.

Найскладнішою ціллю для безпілотників експерт назвав Москву через її протиповітряну оборону. Водночас він припустив, що з появою українських балістичних ракет ситуація може змінитися. У такому разі серед пріоритетних цілей він хотів би бачити московські дата-центри, а відповідь на російські атаки пропонує робити не лише дзеркальною, а й асиметричною.

Для ударних безпілотників літакового типу Світан вважає доцільнішим зосередження на російській нафтовій інфраструктурі. Підприємства з переробки та зберігання нафтопродуктів залишаються вразливими до уражень окремих установок і резервуарів, навіть якщо йдеться про порівняно невеликий заряд.

Це називається сірник на бензоколонці. Достатньо цього сірника на бензоколонці, і Росія згорить. Якщо вже ставити завдання щодо знищення російської економіки, то на крилі це можна робити, звичайно, по нафтянці,

– наголосив військовий експерт.

Серед результатів останніх атак він відзначив ураження лінійних виробничо-диспетчерських станцій, об'єктів на продуктопроводах та нафтопереробних заводів. Зокрема, йшлося про удари по Волгоградському та Омському НПЗ. Таку кількість атак за короткий проміжок часу Світан оцінив як суттєве досягнення українських сил.

Ядерні погрози Естонії можуть обернутися ударом по Росії

Російські Z-блогери почали відкрито погрожувати Естонії ядерним ударом, заявляючи, що країну нібито можна знищити за кілька хвилин, а її територія залишиться непридатною для життя протягом ста років. Ці погрози пролунали на тлі постійних заяв Росії про можливе протистояння з європейськими державами.

Світан звернув увагу, що Естонія не залишиться сам на сам із російською агресією. Вона входить до Об'єднаних експедиційних сил (JEF), до яких також належать Латвія, Литва, Фінляндія, Швеція, Норвегія, Данія, Нідерланди, Велика Британія та Ісландія. Це об'єднання створює можливості для швидкої спільної військової реакції на загрози.

Будь-яке посягання на ці десять країн, які входять до JEF, викличе відповідну реакцію ядерної держави Великої Британії. Чотири підводні човни, близько двох сотень ядерних зарядів з підводних човнів, росіяни їх не перехоплять,

– вважає Світан.

На його переконання, спроба Росії атакувати хоча б одну з держав цього об'єднання може спричинити масштабну військову відповідь, зокрема із залученням британського ядерного потенціалу. Експерт навіть припускає катастрофічні наслідки для Москви та значної частини європейської території Росії. Водночас це його прогноз можливого сценарію, а не підтверджене рішення Великої Британії про застосування ядерної зброї.

Решта європейських держав, як зауважив Світан, перебуває під захистом загальної системи НАТО. Він також згадав французькі пуски балістичних ракет із підводних човнів, які розцінив як демонстрацію можливостей ядерного стримування. Такі сигнали, на його думку, викликали нервову реакцію в російському інформаційному просторі.

На Францію страшнувато кидатися. Кидаються на Естонію. Так по Естонії ще гірше, тому що прикрита вона в JEF, прикрита британською ядерною зброєю,

– пояснив полковник запасу.

Світан також припустив, що в разі великого протистояння на боці Великої Британії виступлять Сполучені Штати. Такий розвиток подій, на його переконання, створив би небезпеку не лише для європейських регіонів Росії, а й для віддалених територій, жителі яких можуть нині сприймати погрози країнам Балтії як щось далеке від себе.

Калінінград може втратити статус російського ексклаву

Швеція провела навчальну евакуацію населення на острові Готланд через загрозу з боку Росії, про що повідомляла французька преса. Острів має важливе розташування в Балтійському морі, але через віддаленість від основної території Швеції його оборона потребує особливої підготовки.

Світан зазначив, що шведська сторона готується до можливого загострення вже тривалий час. Навчання з евакуації цивільних він вважає правильним рішенням, адже в разі російської агресії населення потрібно буде вивести із зони потенційних бойових дій.

Подальший розвиток такого сценарію експерт безпосередньо пов'язує з майбутнім Калінінградської області Росії. На його переконання, у разі великого військового зіткнення на Балтиці російський ексклав може стати однією з головних цілей європейських сил.

Правильний підхід: іде евакуація цивільного населення, потім іде знищення Калінінградської області. Можна це робити паралельно, але Калінінграду як ексклаву Російської Федерації вже не жити. Це точно,

– заявив Світан.

Він навіть припустив, що в майбутньому Калінінград може змінити державну належність, перейшовши до Литви, Польщі або Німеччини, де місто історично було відоме як Кенігсберг. Утім, це лише прогноз експерта, який не ґрунтується на озвучених під час інтерв'ю рішеннях будь-якої з цих держав.

Світан також вважає, що частина місцевого населення давно орієнтується на Європу. На підтвердження власних спостережень він згадав час навчання у військовому училищі та свого однокурсника Козюліна, який походив із Калінінграда. Ще у 1981 році, як пригадав експерт, той називав місто скорочено "Кенігом", і така назва була звичною для частини місцевих жителів.

Значно ширші наслідки можливої агресії Росії експерт прогнозує для всього Балтійського моря. Він не виключив, що у відповідь на російські погрози країни регіону можуть посилити контроль над акваторією настільки, що Балтика фактично перетвориться на внутрішнє море НАТО.

У такому разі російському флоту довелося б шукати інші місця базування. Частину кораблів, які здатні проходити річковими шляхами та шлюзами, Росія могла б спробувати перекинути через Волгу до Каспійського моря або Волго-Донським каналом на Азовсько-Чорноморський напрямок.

Однак далеко не всі військові кораблі можуть пройти такими маршрутами через обмеження розмірів шлюзів. Світан припустив, що для великих суден можливості відступу з Балтики будуть значно меншими, і навіть допустив сценарій, за якого частину флоту доведеться затопити поблизу Санкт-Петербурга.

Колись Петро пробивав вікно в Європу. Зараз цю кватирку закриють,

– сказав військовий експерт.

Світан переконаний, що Росії варто утриматися від подальших погроз балтійським державам. Він вважає, що спроба реалізувати агресивні заяви на практиці може обернутися для Кремля втратою військових позицій на Балтиці та поставити під загрозу подальше перебування Калінінградської області у складі Росії.

Це інтерв'ю було скорочено, виправлено та відредаговано для кращого розуміння аудиторією.

Повне інтерв'ю з Романом Світаном: дивіться відео