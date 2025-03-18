Україна нарощує виробництво дронів: скільки та які зразки може виготовити

Оборонна компанія Vyriy виготовила тисячу FPV-дронів, які повністю складаються з українських компонентів. Це велике досягнення, яке підтверджує, що Україна може створювати БпЛА без іноземних деталей.

Про це 24 Каналу розповіла виконавча директорка об'єднання "Технологічні сили України" Катерина Михалко, зауваживши, що компоненти для більшості безпілотників можна виготовити в Україні або в ЄС. Але тут є певний виклик.

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Чи можна повністю відмовитися від іноземних компонентів

Дрони з українських, європейських чи американських компонентів коштуватимуть дорожче. Відповідно є питання до держави, чи готова вона купувати дорожчі дрони, але які є більш безпечними, бо не мають комплектуючих з Китаю.

Основна причина, чому компанії досі купують у Китаю, – це те, що там нижча ціна. Потрібна державна політика, яка спрямована на локалізацію компонентів. Тобто виробнику кінцевого виробу має бути вигідніше купувати саме українські компоненти. І не лише в контексті ціни, а в контексті прогнозованого отримання державних контрактів.

Найкраще регулювання – це чітка комунікація з боку держави на рівні постанов, законів про те, що виробники, які виготовляють дрони, бронетехніку чи інше озброєння з українських компонентів, мають пріоритетні закупівлі,

– зауважила Катерина Михалко.

Це змусить галузь використовувати українські компоненти, попри їхню вартість. Зараз перевагу надають продукції, яка є дешевшою, бо є дефіцит бюджету, потрібно більше зброї.

Скільки дронів може виготовити Україна

У 2024 році виробникам вдалося виконати завдання й створити мільйон FPV- дронів. На 2025 рік стоїть завдання виробити у 2,5 рази більше. За словами міністра оборони й президента, реальною є навіть цифра 4, 5 мільйони дронів.

Втім деякі експерти зазначають, що доцільніше вкладати кошти в інші типи безпілотників, наприклад, ударні, морські, розвідувальні, роботизовані системи.

Думаю, військові точно не будуть проти, якщо матимуть 4 мільйони FPV- дронів. Це позитивний крок для лінії фронту. Але важливо, щоб це не означало, що інші зразки озброєння купуватимуть в менших обсягах,

– наголосила Катерина Михалко.

Вона додала, що компанії можуть виготовити 4,5 мільйони FPV, а коли відбудеться масштабування, то галузь зможе створити навіть 6 – 7 мільйонів. Тоді виникне питання до держави, що робити з надлишком потужностей, особливо за умови закритого експорту.

У 2024 році ми підрахували недозавантаженість виробничих спроможностей. Мовиться про зразки озброєння, які застосовує наша армія. Всі ці компанії мали державні контракти, проте були недозавантаженими на 63%,

– розповіла виконавча директорка об'єднання "Технологічні сили України".

Хотілося б завантажити виробництва саме українськими замовленнями, але є дефіцит бюджету. Відсутність контрактів призводить до того, що дрони не виготовляють для потреб армії, й ми не заробляємо валюту завдяки експорту. Відповідно недоотримуємо кошти у державний бюджет.

Експорт є шляхом, щоб з європейських країн, країн НАТО – отримувати кошти для того, щоб купувати більше зброї для потреб війська.