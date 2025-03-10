У лютому Україна уразила на 22% більше ворожих цілей: Сирський назвав найефективніші дрони
- Україна в лютому збільшила ураження російських цілей на 22% порівняно із січнем, ефективно використовуючи FPV-дрони та бомбери мультироторного типу.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголосив на необхідності впровадження єдиного стандарту роботи безпілотних систем для поліпшення координації підрозділів.
- Російська армія також розвиває свої безпілотні системи, зокрема, дрони з управлінням на оптоволокні, що змушує Україну посилювати свої зусилля в цій сфері.
Україна продовжує вдосконалювати виробництво безпілотників. Наразі дрони є одним із найважливіших елементів сучасної війни, які "тримають фронт" та допомагають зберегти життя українських військових.
Варто зазначити, що в лютому було уражено та знищено на 22% більше російських цілей у порівнянні із січнем. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
Дивіться також Під Самарою після атаки дронів почалася пожежа: повідомляли про вибухи на НПЗ
Які безпілотники є найефективнішими
Головнокомандувач ЗСУ розповів, що сьогодні, 10 березня, він провів щомісячну робочу нараду з питань розвитку безпілотних систем. За його словами, наразі найбільш ефективно по ворожих цілях працюють FPV-дрони та бомбери мультироторного типу.
Особливо цінною частиною таких нарад вважаю доповіді командирів підрозділів БпАК щодо застосування і розвитку безпілотних сил та засобів. Важливий досвід "Мадяра", "Ахіллеса", інших командирів, допомагає покращити роботу за цим напрямком в усіх Збройних Силах,
– пояснює Сирський.
А також додає, що зараз існує нагальна потреба впровадити єдиний стандарт роботи безпілотних систем у всіх підрозділах. На його думку, це допоможе покращити координацію в ході виконання бойових завдань.
Однак Сирський зазначає, що й російська армія не стоїть на місці. Зокрема, ворог переймає досвід та нарощує власні напрацювання в галузі дронів, а також розвиває напрямок безпілотників з управлінням на оптоволокні.
Головнокомандувач ЗСУ додає, що й Україна збільшує використання таких дронів. Проте цей складник вимагає виняткової уваги та максимальних зусиль. Водночас Сирський зазначає, що українці не мають права відставати від ворога в тих галузях технологічної війни, де повинні озброюватися та посилюватися коштом власних ресурсів.