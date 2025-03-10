Прогрес шалений: військовий розповів, чи має Україна перевагу в дронах над Росією

І Україна, і Росія активно застосовують дрони на війні. На деяких напрямках наша держава є буквально лідером у світі. Але є моменти, де доводиться наздоганяти Росію.

Про це 24 Каналу розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахілес" Юрій Федоренко, зауваживши, що безпілотні системи суттєво розвиваються. Ще є багато проблем, але український народ достойно їх вирішує.

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Маємо чим пишатися

Як наголосив Федоренко, Україна не лише має перевагу у надводних дронах над Росією. Наша держава є першою у світі в цьому напрямку. Досі ніхто не зробив аналогів, які могли б безвилазно загнати російський флот в бухти.

Ситуація з роботизованою технікою на фронті більш-менш дзеркальна. Десь Україна має вдалі рішення, десь – Росія. Все залежить від конкретних підрозділів, які освоїли цю техніку і мають власні рішення чи централізовані рішення.

Одним з реально важливих моментів стала поява на фронті так званих "зенітних FPV-дронів". Вони збивають ворожі розвідувальні БпЛА на кшталт "Орлана", ZALA тощо.

Це величезний стрибок вперед. Це рішення обумовлене тим, що Україні бракувало ППО та боєприпасів до них. Для живучості потрібно було інше рішення. І його знайшли. Зараз достатньо активно збивають ворожі безпілотники. А чим менш якісно нас бачить ворог – тим ефективніше ми можемо організувати оборону та зберегти життя людей,

– сказав військовий.

Окрім цього, варто відзначити шалений прогрес в далекобійних дронах на 200-300+ кілометрів. Якщо ще на початку 2024 року це були поодинокі удари, то зараз в Росії буквально кожного тижня, а деколи й частіше щось горить.

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Чи є перевага в FPV-дронах

Насамперед варто звернути увагу на розвідувальні "Мавіки". На жаль, тут окупанти мають перевагу. Вона обумовлена близькістю Росії до Китаю. Також загарбники користуються цими дронами не гірше, ніж Сили оборони України.

Ситуація з FPV-дронами свого часу була досить неприємною. Наприкінці 2023 – на початку 2024 року на деяких напрямках на 1 український FPV-дрон окупанти мали 7-8. Станом на зараз тут вдалося досягнути паритету. Йдеться про FPV-дрони, де сигнал передається від пульта по повітрю.

Поки що Росія має перевагу в дронах на оптоволокні. Тут теж все пов'язане на партнерстві країни-агресорки з Китаєм. Однак Україна шукає власні рішення.

Китай заробляє гроші. А війна Росії проти України – це додатковий інструмент наповнення бюджету. Умовно кажу, що на одному підприємстві є станки. Вони мотають котушки для окупантів. А далі стоять інші, які мотають для України. Наші виробники зараз активно почали замотувати власні котушки. Думаю, що перевага ворога в FPV на оптоволокні зміниться в позитивний для нас бік на початку цього літа,

– зазначив військовий.

Серед важких бомбардувальників на кшталт "Баби Яги" Україна має перевагу. Ворог досі не зробив схожого засобу. Але, звісно, вони ведуть розробки, які рано чи пізно можуть дати результат.

Інша ситуація була з розвідувальними "крилами". На початку війни ворог мав дрони на кшталт "Орлану". На жаль, на той момент таких рішень у Сил оборони було мало.

За час повномасштабної війни ми екстерном пройшли дуже серйозний шлях саме в розробці, модернізації та виготовленні розвідувальних "крил". На сьогодні кількість таких бортів, які постачають до Сил оборони, суттєво переважає кількість, яку постачали навіть на початку 2024 року,

– розповів військовий.

Безпілотні системи більш ніж активно розвивається. Тут неймовірно допомагають самі українці. Також важливо, що вдається співпрацювати з партнерами, які виділяють на виробництво дронів. Додатково деякі європейські країни почали виробляти власні FPV-дрони без запчастин з Китаю. Вони виходять дорожчими. Але добре, що цивілізований світ намагається злізти з "китайської голки".