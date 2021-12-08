Українські "Джавеліни" вже на фронті й чекають агресора, – журналіст

Журналіст Андрій Цаплієнко спростував заяви про те, що Javelin, які Україна отримала від США, тримають на складах. Як доказ цього, він опублікував світлину з фронту.

За словами журналіста, коли Javelin привезли в Україну, то йому пообіцяли, що нову зброю одразу передадуть на фронт. Тепер Цаплієнко особисто переконався у цьому.

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Журналіст опублікував світлину

Андрій Цаплієнко заявив, що ті, хто каже, що протитанкові комплекси "припадають пилом на складах" сильно помиляються. Журналіст переконаний, що за необхідності наші захисники обов'язково використають їх.

Бійці ООС ані хвилини не будуть вагатися, якщо на них попруть російські танки,

– заявив Цаплієнко.

За словами журналіста, українські військові готові відбивати російські атаки.



Javelin уже на Донбасі / Фото Андрія Цаплієнка

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Текст публікації Андрія Цаплієнка

Ті, хто думає, що "Джавеліни" в нас на складах припадають порохом, дуже сильно помиляються. Коли ми у жовтні зустрічали ці легендарні протитанкові системи в Борисполі, начальник головного управління логістики Генштабу Микола Шевцов пообіцяв, що вони будуть в руках бійців Операції Об’єднаних Сил. І ось я бачу на власні очі. Генерал обіцянку виконав. І бійці ООС ані хвилини не будуть вагатися, якщо на них попруть російські танки. "Ми спокійні, як крапля роси на краю листку гінкго", – приблизно так з військової мови можна перекласти те, що мені сказав командир цих хлопців на рахунок можливого наступу Росії.