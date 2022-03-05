Українські фермери продовжують збирати "врожай" російської техніки: кумедні відео

Із загарбниками борються не лише військові, а й прості українці, зокрема – фермери. Чого лише варті відео, як трактористи "тягнуть" російську бронетехніку!

Російські окупанти дедалі частіше залишають свою техніку напризволяще, даючи драпака. І військові, і місцеві мешканці хазяйновито розбирають "трофеї".

Варто побачити У росіян вкрали з-під носа військову техніку на тракторі

Наразі не відомо, як і де герої нових відео дістали ворожу техніку. Однак фермери не розгубилися та, причепивши БТР-и до своїх тракторів, повезли "врожай".

Як фермери збирають "врожай" російської бронетехніки: дивіться відео

Уже мемом стала історія з-під Каховки, як роми вкрали в росіян танк.

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