Результатами своєї роботи СБУ поділилась у власних соцмережах.

Дивіться також СБУ відпрацювала по 15 арсеналу ВМФ РФ, Кронштадтській морській базі та нафтобазі на Кубані

Як СБУ знищує росіян?

Служба безпеки назвала число знищених окупантів лише за останній тиждень. Оператори FPV-дронів Центру спецоперацій "Альфа" СБУ ліквідували близько 2 тисяч росіян.

Для ворога це означає одне: жодна посадка, окоп чи укриття більше не гарантують безпеки. Українські спецпризначенці знаходять цілі та завдають ударів швидко та точно,

– заявили в СБУ.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Успішні атаки СБУ

Служба безпеки України підтвердила удари 3 червня по одному з найбільших російських терміналів у Балтійському регіоні. Безпілотники подолали близько 1100 кілометрів. Українські удари по Санкт-Петербурзькому нафтоналивному терміналу та по порту відбулися саме в ті дні, коли Путін мав завітати на міжнародний економічний форум.

Підрозділ "Альфа" СБУ продовжує завдавати ударів по тиловій логістиці російських військ. В СБУ зазначили, що оператори FPV-дронів спрямовують зусилля на знищення транспортної інфраструктури, яка забезпечує постачання боєприпасів, пального та техніки окупантів. Підрозділу вдається завдавати ударів по 500 цілях за тиждень.