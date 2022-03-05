Українські герої змогли знищити танк за допомогою повідомлень в чат-боті
Джерело:Телеграм СБУ
Збройні Сили України змогли знищити ворожий танк поблизу села Велика Вісь на Чернігівщині. Інформацію про нього отримали за допомогою офіційного чат-бота – @stop_russian_war_bot.
В Службі Безпеки Україна закликали українців й надалі повідомляти оперативну інформацію про пересування ворожих військ, ДРГ чи агентів.
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На цьому фото – черговий російський танк, підбитий нашими ЗСУ поблизу села Велика Вісь на Чернігівщині. А ще – це один із прикладів того, наскільки ефективно працює офіційний чат-бот @stop_russian_war_bot
– йдеться в повідомленні.
За словами Служби Безпеки, кожне повідомлення спочатку перевіряє СБУ, а потім передається на відпрацювання військовим.
Як надсилати повідомлення на чат-бот
- Місто, область події, час виявлення, геолокація (якщо можливо)
- Кількісний склад помічених сил ворога та їхній тип
- Додаткова інформація про напрями руху, мету та цілі
- Особливі прикмети підозрілих осіб
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