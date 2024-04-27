Українські хакери та ГУР атакували дочірню компанію російської "МТС", – джерела
27 квітня 2024, 19:17Читать новость на русском
Українські розвідники не дають росіянам спокою в кіберпросторі. Стало відомо, що наші хакери атакували дочірню компанію російської "МТС".
Джерела 24 Каналу у ГУР повідомляють про спільну атаку наших хакерів та розвідників. Операцію провели в ніч проти 27 квітня.
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Здійснено хакерську атаку
В ніч з 26 на 27 квітня 2024 року українська хакерська група BO Team та Головне управління розвідки здійснили хакерську атаку на російську компанію АТ "МТТ", яка є дочірнім підприємством ПАТ "МТС".
Ця компанія – провайдер для бізнесу. Вона працює на ринку телекомунікацій та IT. Її клієнти – тисячі абонентів.
Росіянам не дають спокою навіть у кіберпросторі.
ГУР здійснило масштабну кібератаку на ресурси керівної партії Росії
- Фахівці Головного управління розвідки Міноборони здійснили масштабну кібератаку на ресурси російської керівної партії "Єдина Росія".
- В "Єдиній Росії" очікувано почали заявляти, що "робота критично важливої цифрової інфраструктури підтримується". Водночас, за даними ГУР, частина ресурсів дійсно не працювала протягом певного часу.
- Самі росіяни вранці в п’ятницю, 26 квітня, повідомили про масштабну DDoS-атаку на всі свої електронні сервіси. "Єдина Росія" пов'язала атаку з проведенням акції "Диктант перемоги", що була запланована на цей день.