Українські хакери зламали брифінг МЗС Росії з кібербезпеки і заспівали гімн, – ЗМІ
Джерело:Guildhall
Поки росіяни думають, що війна в Україні безкарна, українські хакери зривають важливі зустрічі окупантів на міжнародному рівні. Під "роздачу" комп'ютерних геніїв потрапило МЗС Росії.
За даними ЗМІ, МЗС Росії організувало відеоконференцію з чиновниками африканських країн. Окупанти хочуть залучитися їхньою допомогою у сфері кібербезпеки та захисту інформаційно-комунікаційних технологій.
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Що відбулось на брифінгу
На відео видно, як члени онлайн-конференції по черзі вмикають мікрофони й говорять, що Росія – держава-терорист.
Вибачте, Росія – це терористична держава, і російська війна проти України – це безперечно колоніальна війна,
– сказав одних з учасників.
Незабаром після цих слів організатори брифінгу відключили спікеру мікрофон. Потім мікрофони вмикалися в інших учасників конференції, які тим самим голосом продовжили антиросійську промову. Однак їх також "заглушили" та виключили із конференції.
Наостанок окупантам довелося ще й слухати український гімн.
Українські хакери зламали брифінг МЗС Росії: дивіться відео
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