Українські хакери зламали пошту офіцера ГРУ Моргачева, якого за важкі злочини розшукує ФБР

Українські хакери зламали електронну пошту підполковника Сергія Моргачева. Він є офіцером російського Головного розвідувального управління, а також куратором російського хакерського угруповання APT 28.

Українські хактивісти команди "Кібер Спротив" ексклюзивно надали для аналізу волонтерам міжнародної розвідувальної спільноти приватні листування Моргачева.

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Хто такий Сергій Моргачев

Він є куратором однієї з найвідоміших російських хакерських груп APT 28. Її звинувачують у багатьох кіберзлочинах по всьому світу. Ця структура прямо підпорядкована російській воєнній розвідці. Вона влаштовувала численні кібератаки, спрямовані на урядові та неурядові об'єкти в:

США,

Німеччині,

Італії,

Латвії,

Естонії,

Чехії,

Польщі,

Норвегії,

Нідерландах,

Україні та інших країнах.

На пошті самого Моргачева знайшли лист від компанії Apple за 2018 рік, в якому його інформують про запит даних його акаунту, що надійшов від Федерального бюро розслідувань США, у зв’язку з оголошенням його у розшук.



Лист Моргачеву від Apple / Фото InformNapalm

Відомо, що Сергій Моргачев народився 22 травня 1977 року у Києві. А вже з 1994 по 1999 рік навчався в Академії ФСБ у Москві.

Роль Моргачева у збройній агресії проти України

Особисті дані Моргачева ви можете переглянути за посиланням.

Журналісти-розслідувачі знайшли на пошті Моргачева документи, які підтверджують його причетність до війни в Україні. Зокрема, він подавав анкету для допуску до державної таємниці. Із серпня 2022 року і донині він перебуває на посаді "Інженер-програміст 1 категорії" у "Спеціальному технологічному центрі".

"Спеціальний технологічний центр" – це підприємство, яке відіграє важливу роль у забезпеченні збройної агресії Росії проти України. За даними офіційного сайту НАЗК України, на цю організацію вже накладені санкції США, Великої Британії, Канади, Швейцарії, Японії, країн ЄС та України.

Цікаво, що серед документів Моргачева є і свіжа медична довідка щодо відсутності протипоказань для роботи з документами, що містять державну таємницю.



Моргачев може працювати з державною таємницею / Фото InformNapalm

Згідно із випискою про доходи, зарплатня Моргачева наприкінці 2022 року становила 250 – 300 тисяч рублів на місяць. Він також має дружину Катерину та двох неповнолітніх дітей.



Катерина та Сергій Моргачеви / Фото InformNapalm

Помста від українських хакерів