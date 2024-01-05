Вдруге за тиждень: українські хакери знову успішно зламали провайдера адміністрації Путіна

Хакери з України продовжують атакувати ворога в мережі. Вдруге за короткий проміжок часу їм вдалося зламати провайдера адміністрації Владіміра Путіна "АКАДО".

Про це IT army of Ukraine розповіли на своїй сторінці у телеграмі. Хакери зазначають, що "поклали" провайдера з перервою у менш як тиждень.

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Провайдер стомився і приліг

Хакери зазначили, що змогли здійснити другу атаку на провайдера "АКАДО Телеком", яка була успішною. Відомо, що адміністрація президента Владіміра Путіна та інші державні служби отримують від нього повний спектр послуг зв'язку.

Пам'ятаєте "АКАДО", інтернет-провайдер який ми приклали 30 грудня? Той що надійний партнер ФСБ і того, що називається президентом Росії і всіх інших тоталітарних міньйонів ворога?

– кажуть хакери.



Росіяни повідомляють про проблеми з роботою провайдера / Скриншот

Вони додають, що не встигли окупанти повністю відновитися після атаки, як наші хлопці "приклали їх знову". Кажуть, що "тепер ми вміємо і так". Водночас зазначають, що лиш би вистачало потужностей до таких цілей повертатися та тримати їх якомога довге.

Кличте друзів, ми зможемо зробити більше разом!

– закликають у IT army of Ukraine.

Особливої уваги заслуговує бідкання окупантів. Вони у мережі нарікали на те, що провайдер не працює. Ось кілька коментарів, які неабияк розвеселили нас:

"Коли буде інтернет? Величезне дякую за зіпсовані канікули";

"Доба минула, інтернет як лежав, так і лежить. Все, що вдалося вивідати від служби підтримки: "Масова проблема, ну заявка ніби є";ʼ

Додзвонився... Повторення того, що було перед Новим роком";

3 січня немає інтернету, немає телевізора. Дякую "АКАДО" за таке свято";

Я понад 15 років абонент "АКАДО", ніколи таких збоїв не було, що наштовхує на думку змінити провайдера".

Росіяни нарікають на проблеми з провайдером / Скриншоти

Масово скаржитися на проблеми у роботі провайдера "АКАДО" росіяни почали 4 січня. Сплеск зафіксували близько 12:00. У цей четвер мешканцям країни-агресорки страшенно хотілося вийти в мережу або подивитися фільм по телевізору, але зробити вони цього не змогли завдяки нашим талановитим хакерам.