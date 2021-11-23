В українські Карпати вже прийшла справжня зима: мальовниче фото
На горі Піп Іван Чорногірський, що в українських Карпатах, знову вдарили морози. Зранку 23 листопада темперартура повітря опустилася там до -6 градусів.
Гірські рятувальники показали у фейсбуці фото колишньої обсерваторії на одній з найвищих вершин Українських Карпат. Вона повністю покрита снігом.
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Яка погода у Карпатах
Станом на 10:00 погода на горі Піп Іван Чорногірський є хмарною. Ба більше, вершину зранку накрив густий туман. Вітер там – західний, його швидкість сягає 3 метрів на секунду. У коментарях до допису користувачі фейсбуку пишуть, що нарешті прийшла справжня зима.
Сніг на горі Піп Іван Чорногірський / Фото гірських рятувальників
Зазначимо, що мінусова температура утримується зранку на вершині вже упродовж кількох днів. "Плюс" востаннє фіксували там 17 листопада, тоді на стовпчиках термометрів було +2.
В Україні прогнозують морози до -10 градусів
- Синоптики прогнозують опади та різке похолодання по всій країні. Температура повітря подекуди опуститься аж до -10 градусів. Втім, вже до кінця тижня українці знову відчують потепління.
- У вівторок, наприклад, у більшості областей України, крім півночі, буде дощ або мокрий сніг. При цьому, температура повітря коливатиметься у межах +2...+7 градусів.
- У ніч проти 24 листопада вдарять морози. Найхолодніше буде у східних та північних регіонах. Після цього опади припиняться, і до 26 листопада зберігатиметься стійка та суха погода.