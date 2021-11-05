Українські кол-центри працювали на російську Держдуму: за них взялася СБУ

СБУ викрила українські кол-центри, які виконували замовлення Держдуми Росії. Їхню незаконну роботу організували у Черкасах та в Умані.

Відомство здобули докази, що їх фінансує країна-агресорка. Серед клієнтів "ділків" були фінансові установи з підсанкційних списків РНБО та провідні російські телеканали.

Читайте також Полковник ЗСУ зливав росіянам секретну інформацію про військо

Мовиться, зокрема, про телеканали "НТВ+", "Ростелеком", банки "ВТБ", "Альфа-Банк", "Газпром Банк". Крім цього, послугами українських кол-центрів користувалися навіть у російському пенсійному фонді.

Чим займалися кол-центри

За інформацією СБУ, кол-центри проводили соціологічні опитування росіян та мешканців окупованих Криму та Донбасу щодо їх участі у виборах до російської Держдуми у вересні 2021 року. Раніше президент Зеленський ввів у дію санкції РНБО через голосування на окупованих територіях.

Оператори розпитували людей про:

політичні вподобання;

рейтинги партій;

побажання щодо покращення політичної обстановки.

Що вилучили у ході обшуків

Правоохоронці вже обшукали офіси кол-центрів й вилучили звідти понад 120 комп'ютерів з програмним забезпеченням російського виробництва. Також там знайшли документи, які свідчать про співпрацю з країною-агресоркою, чорну бухгалтерію.

В офісах кол-центрів провели обшуки / Фото СБУ

Ба більше, виявили навіть інструкції про те, як правильно обслуговувати клієнтів та поради щодо методів конспірації на випадок перевірок.