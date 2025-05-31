Українські літаки F-16 та Mirage підключать до "військового Wi-Fi" НАТО

Літаки України і НАТО будуть координуватись в єдиній цифровій системі. Міноборони підписало угоду про CRC System Interface (CSI).

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис заступниці міністра оборони України Катерини Черногоренко.

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Україна отримає доступ до "військового Wi-Fi" НАТО

Так, Міноборони підписало ліцензійну угоду на використання некомерційного програмного забезпечення НАТО – Системний інтерфейс Центру управління і оповіщення (CRC System Interface, CSI).

Черногоренко пояснила, що це програмне забезпечення є елементом системи бойового управління з використанням протоколу передачі даних Link-16 – "військового Wi-Fi" НАТО.

Ця технологія забезпечує управління літаками (F-16, Mirage 2000), засобами інтегрованої ППО та ПРО (Patriot), які Україна отримала як військову допомогу.