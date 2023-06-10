Українські льотчики заганяли російські Су-35 у пастки під наше ППО: чи можливо це зараз

Українські льотчики заганяли російські винищувачі Су-35 під українську ППО. Щоправда, це було можливим лише на початку повномасштабного вторгнення.

Про це розповів представник Повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, зараз Україна не має винищувачів, які могли б діяти на рівні з російськими Су-35.

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Українські льотчики на радянських літаках більше не можуть вступати з ними в бій.

Це вони робили з початку війни, коли працювали наші наземні частини. І коли росіяни залітали, наші винищувачі їх просто заганяли під наше ППО,

– зазначив Юрій Ігнат.

Російські льотчики потрапляли в пастки

Речник пояснив, що російські пілоти таким чином були змушені реагувати на наших льотчики. Тобто, вони маневрували і попадалися в пастки, розставлені нашими ППОшниками.

"Так їх тоді знищували. І літаки знищували, безумовно, в ближніх повітряних боях. Але ближніх повітряних боїв було доволі таки мало", – розповів речник Повітряних сил.

За його словами, зараз у протистоянні винищувачів усе залежить від того, хто швидше побачить радаром, захопить ціль та випустить ракету по літаку противника.

Україна чекає на постачання літаків F-16 від західних партнерів. Ці винищувачі допоможуть нашій державі, зроблять переворот у Повітряних силах ЗСУ.