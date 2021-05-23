Українські миротворці перебувають неподалік вулкану, який прокинувся у Конго

На сході Конго прокинувся вулкан Н'їрагонго. Влада розпочала евакуацію людей з міста Гома. Саме там розташована база українських миротворців.
Виверження вулкану розпочалося 22 травня, близько 19:00. Подробиці розповів Юрій Кульпа, який у 18 окремому вертолітному загоні ДР Конго відповідає за зв'язки зі ЗМІ.
До теми В Африці – виверження одного з найбільших вулканів світу: фото та відео з Конго
За його словами, командування загону вирішило евакуювати особовий склад, озброєння та військової техніки у безпечне місце.Довідка. 18 окремий вертолітний загін Збройних сил України виконує завдання у складі Місії ООН у ДР Конго з 1 грудня 2012 року.
Зранку 23 травня військові у повному складі повернулися до базового табору й очікують вказівок на випадок повторної евакуації.
"Ніч була важкою, але виносимою. Наразі всі повернулися до місць дислокації, перебуваємо в очікуванні", – підкреслив Кульпа.
Українські військові – у безпеці
Як повідомив Юрій Кульпа у коментарі 24 каналу, є ймовірність другої хвилі виверження вулкану. Про це застерігають місцеві вулканологи.
Тому військові українського національного контингенту не втрачають пильності, наголосив помічник командира загону по зв'язках зі ЗМІ.
Наразі військовослужбовці несуть чергування у посиленому режимі, хоча перебувають усі в безпеці,
– запевнив він.
Й додав, що подальші дії українців залежатимуть від ситуації, а також від рекомендацій вулканологів та рішень керівництва Місії ООН у ДР Конго.
Евакуація населення з Гоми / Фото з фейсбук-сторінки Кульпи
Що відомо про вулкан Ньїрагонго
- Ньїрагонго розташований між країнами ДР Конго та Руанда в Африці. Це один із найбільших активних вулканів у світі.
- Глибина його головного кратера сягає 250 метрів, а ширина – 2 кілометри. Іноді там утворюється лавове озеро.
- Лава Н'їрагонго містить дуже мало діоксиду кремнію. Через це її потоки можуть досягати швидкості 100 кілометрів на годину.
- Востаннє Ньїрагонго прокидався у 2002 році. Тоді загинули 250 людей, а 120 000 – залишилися без даху над головою.