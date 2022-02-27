Українські митники не дали окупантам доступу до української системи
27 лютого 2022 , 18:10Читать новость на русском
Джерело:Данило Гетманцев
Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що українська митниця не допустила ворога до української системи.
Гетманцев також повідомив, що зараз робота Державної митної служби здійснюється на західному кордоні.
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Повний текст повідомлення:
Заслухали доповідь керівництва митної служби.
Головне:
- Нині робота Державної митної служби здійснюється на західному кордоні.
- Припинено пропуск до Білорусі.
- Українські митники не дали ворогу доступу до української системи.
- Важливо: спрощено процедуру ввезення гуманітарної допомоги. ⁃ Каски, ліки, продукти тощо - все можна завозити, без жодних додаткових дозволів.
- Щодо ситуації жінок і дітей на кордоні: упродовж найближчої доби ситуація буде вирішена та стабілізована.