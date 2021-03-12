Українські моряки, врятовані з затонулого "Волго Балт 179", вже у порту: відео

У Чорному морі 11 березня затонуло судно "Волго Балт 179" з українськими моряками на борту. Загинули двоє – капітан та електромеханік, ще одна жінка – в лікарні. Врятовані моряки вже прибули до порту Констанци, що у Румунії.
Джерело:твітер Олега Ніколенка
Про це повідомив у твітері речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. Він опублікував відео, на якому врятовані українці.
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Стан постраждалої жінки – стабільний
Ніколенко зазначив, що зараз моряки проходять медичний огляд. Стан єдиної жінки, яка була на борту і постраждала, – стабільний. Ще 11 березня її евакуювали до Констанци.
Разом з українськими громадянами перебувають консули, які надають усю необхідну допомогу.
Що відомо про катастрофу "Волго Балт 179":
- Судно "Волго Балт 179" вийшло з Ростова-на-Дону і прямувало в Констанцу.
- Екіпаж складався з 13 українців.
- Вранці 11 березня судно затонуло.
- Загинули капітан Олександр Борисенко і електромеханік Григорій Лисаченко
- Ще одного члена екіпажу – старшого помічника капітана судна Рамзана Болатханова шукають.