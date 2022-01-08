Українські нагороди біля георгіївської стрічки: у Кремлі "нарядили" зрадника з Криму

Перший віцекомандувач ВМС України Сергій Єлісєєв, який перейшов на бік окупантів, з'явився 2020 року на російському параді у Калінінграді в українських нагородах.

На його формі були ордени Богдана Хмельницького II і III ступенів, медаль "За військову доблесть" та інші. Парад відбувся 9 травня на честь 75-річниці перемоги у так званій Великій вітчизняній війні.

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Єлісєєву могли почепити нагороди за наказом

Головнокомандувач ЗСУ Віктор Муженко вважає, що Єлісєєв почепив українські ордени за наказом або зі схваленням російського командування. "Він не міг виїхати, якби не було погодження. Це був спеціальний посил", – пояснив Муженко.

У лютому 2021 РНБО позбавила Сергія Єлісєєва всіх державних нагород і відзнак.

Колишній перший віцекомандувач ВМС України у 2014 році поскаржився на нібито погане здоров'я і звільнився з лав української армії у Криму. Мовляв, він росіянин і не воюватиме "зі своїми".

Єлісєєв також був проти того, щоб звільнити Верховну Раду Криму у Сімферополі. Згодом держзрадник пішов служити у російські Збройні сили на Балтійський флот. Він став заступником командувача флоту країни-агресорки.

"Присяга понад усе"

Також із лав української армії на службу Росії перейшов і старший офіцерський склад, зокрема Сергій Стороженко – полковник та командир 36 бригади берегової оборони ВМС України. Він відомий тим, що казав, що "присяга понад усе", коли його частину оточили російські військові. Проте згодом став колаборантом і запропонував це своїм бійцям.

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Призначення від Януковича

У лютому 2014 році адмірала Юрія Ільїна, який служив у Криму, призначають начальником Генштабу ЗСУ. Про це наказ дав президент-утікач Віктор Янукович. За словами екскомандувача ВМС України Сергія Гайдука, Ільїн був політично заангажований під політсилу "Партія регіонів". Ба більше, саме він давав накази розганяти мітингувальників під час Євромайдану.

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