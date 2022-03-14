Українські оборонці знищили 50 одиниць російської техніки під Мелітополем, – Арестович

Під Мелітополем українські оборонці напередодні, ввечері 13 березня, знищили колону військової техніки росіян.

За попередніми офіційними даними наші військовослужбовці позбавили окупантів приблизно 50 одиниць техніки. Хоча спочатку повідомляли про 200.

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Про ситуацію в Мелітополі радник глави Офісу Президента Олексій Арестович прозвітував 14 березня в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Він пояснив, що сама колона росіян складалася із 200 одиниць, а знищити вдалося 50 російських танків. Насправді це дуже багато, зазначив він.

Це означає, що той підрозділ уже "обмежено придатний",

– зазначив радник глави ОП.

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