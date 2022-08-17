Батальйон "Монако": як українські олігархи під час війни відпочивають на Лазурному Березі

Деякі українські олігархи з початку війни поїхали милуватися Середземномор'ям. На цю тему журналісти зняли документальний фільм під назвою "Батальйон "Монако".

Фільм зняли у Монако. Персонажами стали Костянтин Жеваго, брати Ігор та Григорій Суркіси, забудовник із Дніпра Вадим Єрмолаєв, його колега та депутат Київради Вадим Столар та інші.

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Як відпочивають українські олігархи під час війни

Яхта Костянтина Жеваго, яка називається "Z" за першою літерою його прізвища, відкрито кидає якір на рейді Монако, хоча її власника розшукує Інтерпол.

2019 року проти Жеваго відкрили кримінальне провадження про можливу причетність до розкрадання 2,5 мільярда гривень. Потім його оголосили у міжнародний розшук. 2021 року Інтерпол оголосив олігарха у розшук у справі з розтрати 113 мільйонів доларів.

Братів Суркісів побачили в елітному готелі, де вони регулярно знімали апартаменти й у попередні роки. Також вони є постійними клієнтами казино "Монте-Карло".

Через місяць після початку війни, 23 березня, Державне бюро розслідувань повідомило, що Суркіси виїхали з України з великою сумою готівки.

Також за декілька днів до повномасштабного вторгнення за кордон втік народний депутат від забороненої ОПЗЖ Ігор Абрамович. Ймовірно, чоловік відпочиває зі своєю мамою. Вони проживають в маєтку, який зареєстрований на російського банкіра Бориса Давидярова.

Українські олігархи ховаються від війни за кордоном: дивіться відео

Українських олігархів позбавляють громадянства

Президент Володимир Зеленський позбавив громадянства Ігоря Коломойського, Геннадія Корбана, Вадима Рабіновича й інших. Про це 24 каналу повідомив радник голови Офісу Президента Сергій Лещенко.

Раніше у мережі народний депутат Власенко опублікував указ №502/2022 Президента України, який було видано 18 липня 2022 року. У тексті йдеться про позбавлення громадянства 10 людей.

Серед них – Ігор Коломойський, олігарх та політик, Ігор Васильковський, чинний нардеп від партії "Слуга народу", Вадим Рабінович, нардеп від ОПЗЖ, Геннадій Корбан, підприємець та політик з Дніпропетровщини.

У документі не зазначають причини, на підставі яких прийнято Указ. При цьому у Законі України "Про громадянство" статті 17 вказано, що припинити громадянство можна у трьох випадках:

втрати громадянства;

виходу з громадянства,

згідно з міжнародними договорами.

В ОПУ відмовились коментувати позбавлення громадянств

Михайло Подоляк заявив в ефірі 24 каналу, що будь-хто від імені держави не коментує все, що стосується питань, де є персональні дані людей. В тому числі правові статуси людей в державі.

За його словами, є укази про набуття громадянства або про вибуття з громадянства. Це все секретні укази й вони можуть коментуватися представниками влади тільки в тому випадку, якщо людина, яка є в ньому, сама коментує ситуацію. Крім того, вона готова модерувати це питання через адвокатів, а також заявляє про причини рішення. Тільки після цього може прокоментувати держава.

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