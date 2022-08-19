"Батальйон Монако": ДБР розслідує перетин кордону понад 80 особами

Більшість українських олігархів з початку повномасштабного вторгнення виїхали за кордон. Наразі ДБР розслідує справи понад 80 осіб.

Журналісти отримали список фігурантів розслідування ДБР стосовно "Батальйону Монако". Це фільм, персонажами якого стали олігархи Костянтин Жеваго, брати Ігор та Григорій Суркіси, забудовник із Дніпра Вадим Єрмолаєв та інші.

До теми Олігархи розбігаються з України на чартерах та власних літаках, – ЗМІ

Проти олігархів відкрили кримінальне провадження

Провадження відкрили 17 серпня за ознаками кримінального правопорушення передбаченого статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Олігархів перевірятимуть на предмет організації незаконного переправлення через кордон та використання службового становища.

Список фігурантів розслідування ДБР:

Абрамович Ігор Олександрович

Абрамович Олена Анатоліївна

Столар Михайло Леонідович

Столар Вадим Михайлович

Суркіс Ігор Рахмільович

Пузанов Олександр Геннадійович

Вязмікін Сергій Анатолійович

Вязмікіна Оксана Олександрівна

Єрмолаєв Вадим Володимирович

Мосцевий Олексій Олександрович

Мосцева (Порицька) Руслана Олександрівна

Карпюк Артур Теофілович

Головешко Петро Іванович

Вафін Вадим Олександрович

Мельничук Наталя Миколаївна

Шарфіов Тимур Юсуб Огли

Гольдштейн Юрій Олександрович

Сахарова (Пащенко) Іванна Валеріївна

Ядловський Микола Володимирович

Котілевська Олеся Іванівна

Бойко Олексій Григорович

Скоробагач Володимир Іванович

Скоробогач Марія Володимирівна

Скоробагач Лілія Федорівна

Грицак Юрій Петрович

Дегтяр Наталія Геннадіївна

Дегтяр Катерина Володимирівна

Марцинюк Євгеній Олександрович

Лаурінаічуте Яна Андріївна

Божик Василь Васильович

Тітаренко Олег Миколайович

Ковальова Наталія Олександрівна

Ковальов Олександр Михайлович

Коваленко Наталія Вікторівна

Мінакова Яна Георгіївна

Мінакова Альона Андріївна

Лученко Валентина Миколаївна

Марчук Ірина Олександрівна

Табалов Сергій Олександрович

Табалов Андрій Олександрович

Табалова Ксенія Вікторівна

Цимбалова Хелена Федорівна

Вінниченко Анна Олександрівна

Назаренко Владислав Сергійович

Назаренко Сергій Леонідович

Величко Юрій Васильович

Шевченко Сергій Ігорович

Вернудін Олег Іванович

Тищенко Олена Олександрівна

Дев’ятов Денис Олексійович

Астапов Андрій Юрійович

Астапова Наталя Сергіївна

Барабаш Дмитро Вікторович

Станевічус Аліна Едгарівна

Храмцов Олександр Володимирович

Калівошко Едуард Михайлович

Бородуліна Юлія Олегівна

Андріканич Крістіна Іванівна

Боярчук Ігор Степанович

Данилів Борис Васильович

Веретенніков Віталій Сергійович

Рудь Микола Володимирович

Рабенко Ганна Юріївна

Глоба Анатолій Михайлович

Афоніна Ганна Рубінівна

Олександров Дмитро Андрійович

Олександров Андрій Миколайович

Губан Сергій Миколайович

Ковтун Вікторія Віталіївна

Оксаметна Валерія Геннадіївна

Хомутиннік Юрій Юрійович

Хомутиннік Віталій Юрійович

Чернець Юрій Петрович

Назарко Роксоляна Олегівна

Мацюк Юлія Олегівна

Цимбалова Ірина Анатоліївна

Щербановський Андрій Анатолійович

Шевченко Валентина Олександрівна

Шевченко Оксана Миколаївна

Баран Сергій Васильович

Олексієнко Віталій Федорович

Мухалов Андрій Сергійович

Ейдельнант Андрій Юрійович

Завадська Наталія Андріївна

Українських олігархів позбавляють громадянства

Володимир Зеленський позбавив громадянства Ігоря Коломойського, Геннадія Корбана, Вадима Рабіновича й інших. Про це 24 каналу повідомив радник голови Офісу Президента Сергій Лещенко.

Раніше у мережі народний депутат Власенко опублікував указ №502/2022 Президента України, який було видано 18 липня 2022 року. У тексті йдеться про позбавлення громадянства 10 людей.

Серед них – Ігор Коломойський, олігарх та політик, Ігор Васильковський, чинний нардеп від партії "Слуга народу", Вадим Рабінович, нардеп від ОПЗЖ, Геннадій Корбан, підприємець та політик з Дніпропетровщини.

Варто переглянути – Як та на чому заробляють топові українські олігархи: дивіться відео