Українські перехоплювачі реактивних дронів вже працюють: Буданов назвав головне завдання

Українські дрони-перехоплювачі реактивних безпілотників уже виконують бойові завдання безпосередньо на лінії фронту. Наразі головним завданням для оборонного комплексу є масштабування їхнього виробництва до настання зими.

Про це повідомив очільник Офісу президента Кирило Буданов під час інтерв'ю для Euronews.

Що сказав Буданов про дрони-перехоплювачі реактивних "Шахедів"?

Випробування нових зразків вітчизняного озброєння відбувається безпосередньо в умовах реальних бойових дій. Українські розробники та військові випробовують новітні прототипи на практиці, що дозволяє оперативно вдосконалювати їхню ефективність.

Ключовим фокусом оборонного сектору наразі є швидкість виготовлення засобів для протидії повітряним загрозам. За словами генерала, масове використання цих систем має розпочатися протягом найближчих місяців, аби повністю підготувати захист критичної інфраструктури до зимових морозів.

Я думаю, що ми встигнемо до найскладнішого періоду цієї зими,

– зазначив Буданов.

Перехоплення реактивних цілей та тактика ворога

Російські війська перейшли до нової тактики застосування безпілотників, запускаючи швидкісні реактивні апарати хвилями для виснаження української ППО. Досі для ліквідації подібних цілей доводилося витрачати ресурси дорогих зенітних ракетних комплексів.

Українські розробки вже демонструють позитивні результати у боротьбі проти ворожих БпЛА. Випробування нових моделей, здатних розвивати швидкість понад 400 кілометрів на годину, дозволяють перехоплювати швидкісні повітряні об'єкти з високою точністю.

За даними військових експертів, Сили оборони України вже знищують близько половини реактивних безпілотників ворога. Спільна мета виробників та командування полягає у доведенні рівня збиття подібних цілей до 80–90 відсотків завдяки масовому впровадженню дронів-перехоплювачів.

Координація виробництва та посилення ППО

Питання розробки, випробувань та постачання новітніх протиповітряних засобів детально опрацювали на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача. Про це повідомив секретар РНБО Ігор Клименко.

Він підкреслив, що в державі координується робота інституцій та вітчизняних виробників для якнайшвидшого переходу від випробувальних зразків до серійного постачання апаратів у війська.

Масовані нальоти швидкісних БпЛА створили суттєве навантаження на системи протиповітряної оборони. Як уже повідомлялося на нашому сайті, у столиці лише за один місяць зафіксували сотні годин повітряних тривог.

Раніше ми розповідали, що українські дрони-перехоплювачі вже здобули перші успішні збиття російських реактивних безпілотників, які за своїми характеристиками фактично є міні-ракетами.