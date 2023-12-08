Як сталося, що українські підлітки запали на російський серіал про гопників

У суспільстві хвиля обурення, бо сучасне російське лайно про тяжку долю пацанчиків з району дійшло до української молоді, яка іноземних мов не знає, тому "хаває" лайно з російських джерел.

У 2000-х телеефіри заполонило російське лайно

Є такий соціальний запит молоді дивитись на асоціальне бидло. В інших країнах це буде якийсь реп про тяжку долю наркодилера та будні сутенерів, а на теренах колишнього СРСР – це щось стилізоване під "Бумер-Брат-Мєнти".

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Поки бидло в дитинстві награється в пацанів, йому ще підкидають карколомні фільми російською про будні пітерських оперів та легендарні серіали "Солдати-Кадєти-Курсанти".

У 90-ті нам пощастило вирости поколінням, до якого ще не доїхали російські серіали. Поодинокі кіносаги з Венесуели та Бразилії десь на задньому плані "Санта-Барбари" у 2000-х повністю замінили на російське лайно, або лайно для російського глядача, щоб і вашим, і нашим.

Було колись так, що по відомих телеканалах годинами поспіль йшли німецькі фільми 70 – 90-х років – такі дешеві серіали ні про що, але кольорові. А ще були всякі молодіжні "Хелен та друзі", "Беверлі Гілз" та "Друзі". Однак якось поступово їх замінили російським милом.

Більшість росіян, яких допитує Золкін, ніколи не дивились ці західні серіали. Вони зростали на "Солдатах" та "Кадєтах". Співчували героям "Бумера" та корили себе, що не встигли на буремні 90-ті. Пацан йшов до успіху, але тупо не фортануло. Сюди додаються "радіо-шансони" та загальна глорифікація бидла.

Росія готує нове покоління, яке буде готове вбивати українців

Що змінилось з того часу? Батьки, що краєм ока дивились "Солдати", "Курсанти" та "Кадєти", а потім "Нашу Няню" та інший треш не бачать нічого поганого в тому, що їх діти виростуть таким самим бидлом. Цього разу без радіо "Шансону" та каналу НТВ, але з красивими серіалами про бандюків та тяжку долю гопника та сутенера.

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Яблуко від яблуні недалеко падає, а особливо коли батьки недалекі. Лікується це українізацією та купою українського контенту. Не хочете знімати українською про тюрму, то знімайте українською про підліткові страждання та якісь буденні історії. До сюжетних ліній додаткового додавайте дядька-програміста, знайомого заробітчанина, сусіда мільйонера-айтішника та брата в "Азові".

Нема сумнівів у тому, що в росіян на "Солдатах" виросте чергове покоління, яке буде готове вбивати українців. Як збираються в Україні ростити покоління, яке потім ще раз не піде голосувати за якогось зека, я не знаю.