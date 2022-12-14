"Стоятимемо до перемоги": українські скаути передали Зеленському Вифлеємський вогонь миру

11 грудня пластуни та інші скаути отримали Вифлеємський вогонь миру одночасно від польських та словацьких своїх колег. Тож тепер передають його по Україні.

Зеленському передали Вифлеємський вогонь миру

Сьогодні, 14 грудня, його передали Президенту України Володимиру Зеленському. Після цього вогонь, який "приїхав" до України з Австрії, "вирушить" на фронт до українських захисників.

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Зеленський наголосив, що Україна нікого не боїться та стоятиме до перемоги, а вогонь миру – є символом цього.

Вифлеємський вогонь миру цьогоріч особливий. Це символ того, що ми нікого не боїмося й стоятимемо до перемоги, кожний на своєму місці. Після мене вогонь буде на фронті – даватиме енергію нашим воїнам, які захищають Україну,

– заявив Зеленський.

Очільник нашої держави підкреслив, що на фронті вогонь миру потрібен найбільше.

Як передавали Вифлеємський вогонь миру: дивіться відео

Куди ще передавали Вифлеємський вогонь миру

Пластуни принесли його у Михайлівський золотоверхий собор, де всі охочі зможуть протягом різдвяних свят запалити від нього свічечку та принести Вогонь у свій дім.

12 грудня представники осередку Пласту у Львові передали місту Вифлеємський вогонь миру.

Також передали Вифлеємський вогонь миру Укрзалізниці. Тепер він ширитиметься Україною ще швидше.