Українські поліцейські працюватимуть з увімкненими бодікамерами, – Монастирський
Джерело:Форум "Україна-30"
Для українських поліцейських стане обов'язковим вмикати бодікамери під час роботи. Ці засоби матиме у 2022 році кожен підрозділ патрульної поліції.
Таку заяву зробив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський на форумі "Україна 30". За його словами, бодікамери закуплять замість електрошокерів.
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"Вже з наступного року в кожному підрозділі патрульної поліції, де працюють офіцери і виїжджатимуть на патрулювання, будуть бодікамери", – сказав міністр.
Поліцейські зобов'язані їх вмикати під час спілкування з громадянами,
– додав він.
Навіщо потрібні ці пристрої
Монастирський зазначив, що таким чином хочуть досягти вищого стандарту захисту прав людини. Якщо ж поліціянт вимикатиме пристрій, то порушуватиме закон.Довідка. Бодікамера – це відеореєстратор, який закріплюють на одязі. Він повинен фіксувати дії поліціянтів.
Бодікамери для правоохоронців: що відомо
- Ці пристрої є автономними та призначені для ведення відео- та аудіозапису. Вони захищені від вологи, пилу і механічних пошкоджень.
- Раніше Монастирський повідомляв, що у 2021 році закуплять 6000 камер.
- Для цього використають кошти, які раніше планували витратити на електрошокери.