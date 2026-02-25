Командувач Нацгвардії сказав, що для нього зараз найскладніше: "Цей стрес пропускаю через себе"

Війна Росії проти України це постільний біль, стрес та втрати. Є багато українських сімей, які не знають, що трапилось із їхніми близькими. Одним з обов'язків військового командування є комунікація із цими людьми.

Командувач Нацгвардії, український генерал Олександр Півненко ексклюзивно розповів на ютуб-каналі Анни Максимчук, що зустрічається із родичами військовополонених та безвісти зниклих. Ці люди діляться своїм болем, це дуже складно проживати кожного дня.

"Це дуже сильний стрес, тому що я пропускаю через себе кожні їхні слова", – сказав він.

Комунікація із сім'ями полонених та зниклих безвісти

Олександр Півненко зауважив, що рідні військовополонених та зниклих безвісти, з якими він зустрічається, щоб обговорити ситуацію, спочатку дуже активні, кажуть те, що думають. Після цього військові їм детально пояснюють все. Тому всі зустрічі закінчуються нормально, з розумінням, адже люди отримують потрібну їм інформацію.

Важливо! Володимир Зеленський повідомив, що станом на лютий 2026 року в російському полоні перебувають близько 7 тисяч українців, тоді як Україна утримує понад 4 тисячі російських військових. Він наголосив на готовності до нового обміну – від формату "всіх на всіх" до менших домовленостей, підкресливши, що будь-який крок у цьому напрямку є важливим.

В Нацгвардії налагоджена система роботи. Генерал підкреслив, що для цього вони стягують представників Збройних Сил, КША, Нацпол, Служби безпеки, представників військових частин, у яких військовослужбовці загинули, потрапили в полон або вважаються безвісти зниклими.

Тому це важка робота. Якщо до обіду зустрівся (з сім'ями військових – 24 Канал), то після обіду ти вже не можеш нормально працювати, тому що переживаєш, що, як і чому кажуть, про що велися розмови,

– наголосив Півненко.

Він додав, що дуже важко пропускати крізь себе біль всіх людей, які втратили близьких на війні або живуть у невідомості, але розуміє, що це дуже важлива робота, яку він з колегами продовжує виконувати.

