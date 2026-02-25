Командувач Нацгвардії сказав, що для нього зараз найскладніше: "Цей стрес пропускаю через себе"
- Генерал Олександр Півненко зустрічається з родичами військовополонених та зниклих безвісти, щоб обговорити ситуацію і надати їм потрібну інформацію.
- Для комунікації з родичами у Нацгвардії налагоджена система роботи з залученням представників ЗСУ, КША, Нацполу, СБУ та військових частин.
Війна Росії проти України це постільний біль, стрес та втрати. Є багато українських сімей, які не знають, що трапилось із їхніми близькими. Одним з обов'язків військового командування є комунікація із цими людьми.
Командувач Нацгвардії, український генерал Олександр Півненко ексклюзивно розповів на ютуб-каналі Анни Максимчук, що зустрічається із родичами військовополонених та безвісти зниклих. Ці люди діляться своїм болем, це дуже складно проживати кожного дня.
"Це дуже сильний стрес, тому що я пропускаю через себе кожні їхні слова", – сказав він.
Комунікація із сім'ями полонених та зниклих безвісти
Олександр Півненко зауважив, що рідні військовополонених та зниклих безвісти, з якими він зустрічається, щоб обговорити ситуацію, спочатку дуже активні, кажуть те, що думають. Після цього військові їм детально пояснюють все. Тому всі зустрічі закінчуються нормально, з розумінням, адже люди отримують потрібну їм інформацію.
Важливо! Володимир Зеленський повідомив, що станом на лютий 2026 року в російському полоні перебувають близько 7 тисяч українців, тоді як Україна утримує понад 4 тисячі російських військових. Він наголосив на готовності до нового обміну – від формату "всіх на всіх" до менших домовленостей, підкресливши, що будь-який крок у цьому напрямку є важливим.
В Нацгвардії налагоджена система роботи. Генерал підкреслив, що для цього вони стягують представників Збройних Сил, КША, Нацпол, Служби безпеки, представників військових частин, у яких військовослужбовці загинули, потрапили в полон або вважаються безвісти зниклими.
Інтерв'ю з командувачем Нацгвардії Олександром Півненком: відео
Тому це важка робота. Якщо до обіду зустрівся (з сім'ями військових – 24 Канал), то після обіду ти вже не можеш нормально працювати, тому що переживаєш, що, як і чому кажуть, про що велися розмови,
– наголосив Півненко.
Він додав, що дуже важко пропускати крізь себе біль всіх людей, які втратили близьких на війні або живуть у невідомості, але розуміє, що це дуже важлива робота, яку він з колегами продовжує виконувати.
Що відомо про українських полонених?
Бійці Центру спецпризначення "Омега" здійснили рейд у тил противника на Покровському напрямку та визволили свого побратима, який пробув у полоні 27 днів. За словами командира підрозділу Павла Яцюка, під час операції було знищено вісьмох окупантів, а звільненого військового вже транспортують до Києва для лікування.
Володимир Зеленський повідомив, що заслухав звіт переговорної групи після зустрічей у Швейцарії та визначив пріоритетом подальший прогрес у гуманітарних питаннях, зокрема щодо обміну полоненими. За його словами, сторони наблизилися до домовленостей і найближчим часом можуть узгодити формат та строки нового обміну.
У тимчасово окупованому Криму встановили місце перебування киянина Олександра Костюка, якого російські військові викрали у березні 2022 року на Сумщині під час волонтерської евакуації. Після етапування через кілька російських СІЗО та колоній його нині незаконно утримують у СІЗО в Сімферополі. Родина не має стабільного зв'язку з ним і домагається його звільнення.