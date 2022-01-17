Українські полярники зафіксували наслідки виверження вулкану в Тихому океані: відео

В Тихому океані сталося виверження підводного вулкану Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай. Він викликав потужні хвилі, які дійшли аж до Антарктиди.

Це сталося зранку 15 січня у південній частині Тихого океану. Стовп попелу здійнявся на понад 20 кілометрів у висоту й накрив основний острів королівства Тонга.

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Виверження вулкану було дуже потужним

За попередньою інформацією, індекс експлозивності, який вказує на силу виверження, науковці оцінили у 5 балів при максимальному 8. Аби визначити цей показник, враховують об'єм вивергнутих продуктів, висоту хмари виверження, а також якісні характеристики спостереження.

Виверження було таким сильним, що його помітили супутники з космосу. За словами очевидців, здавалося, що вибухають бомби.

Через підводний вулкан королю острівної держави Тонга довелося покинути свій палац й евакуюватися у безпечніше місце.

Наслідки вулкану відчули за майже 8 тисяч кілометрів

Як підрахували у Смітсоніанському інституті, вивержень такої потужності за останні 10 000 років було всього лише 84. Серед таких випадків – виверження Везувію у 79 році.

Виверження Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай спровокувало землетруси магнітудою 5 – 5,8. Підземні поштовхи також супроводжувалися цунамі. 15 січня о 17:00 хвилі, викликані вулканом, зафіксували на українській полярній станції "Академік Вернадський". Вона розташована в Антарктиді, за понад 7 800 кілометрів від місця виверження.

Хвиля дійшла до нас висотою 60 сантиметрів. І це з урахуванням того, що акваторії вкриті суцільною кригою,

– зауважив метеоролог Олександр Надточій.

Науковці зафіксували атмосферні зміни

Наші полярники помітили нетипове коливання вод. Крім цього, вони звернули увагу й на коливання атмосферного тиску. Вони пояснили, що у момент виверження біля жерла поширюється вибухова хвиля. Через десятки кілометрів – звукова, а через сотні й тисячі кілометрів вже "стрибає" атмосферний тиск.

"До речі, такі ж атмосферні зміни були зареєстровані й в Україні, і навіть на Алясці", – зауважили у фейсбуці Національного антарктичного наукового центру.

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