Українські порти можна розміновувати місяцями, – ООН

Через напад Росії на Україну наші морські порти тепер заміновані. Це означає, що ми не можемо експортувати зерно й світу загрожує голод.

Росія каже, що готова пропускати судна, якщо Україна замінує порти, але ж агресору вірити не можна. Водночас в Організації Об'єднаних Націй припускають, що на їх розмінування можуть піти цілі місяці.

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Навіть якщо порти захочуть відкритися завтра, знадобиться деякий час, перш ніж кораблі зможуть зайти або вийти. На повне знешкодження морських мін у портових районах піде кілька місяців,

– розповів спеціальний радник з морської безпеки Міжнародної морської організації ООН Пітер Адамс.

Росія ж у звичному дусі заперечує свою відповідальність за те, що це вона винна у блокаді. Звинувачує Україну в тому, що та замінувала порти, що просто є захистом від нападів Росії.

Блокада українських портів

Українським ВМС вдалося відкинути російських окупантів від українських берегів та зробити неможливою висадку ворожого десанту. Та акваторія Чорного моря продовжує перебувати під контролем окупантів, чим вони створюють продовольчу кризу в світі. Україна каже, що зараз блокаду цивільного судноплавства у Чорному морі здійснюють орієнтовно 30 російських кораблів та підводних човнів.

Туреччина докладає великі зусилля, щоб вирішити цю проблему. Навіть хочуть організувати переговори за участі України, Росії, Туреччини та ООН. Зустріч міністрів закордонних справ Росії та Туреччини з цього приводу вже відбулась. Україна докладає всіх зусиль, аби розблокувати порти та запобігти світовій продовольчій кризі. Але результатів домовленостей поки нема.

Тим часом Росія краде українське зерно та інше продовольство з територій, які тимчасово окупувала. Їх вивозять фурами в окупований Крим. Звідти вантажать на кораблі і намагаються продати іншим країнам, серед яких була й Туреччина. Російські війська при цьому нахабно знищили другий за величиною зерновий термінал в Україні. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявляв, що наразі світ має сприяти Україні у таких важливих кроках. Мовиться про військові конвої для танкерів, щоб безпечно вивезти зерно з портів.

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